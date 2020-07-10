Trustswap (SWAP) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Trustswap (SWAP), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Trustswap (SWAP) Informasjon TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together. Offisiell nettside: https://trustswap.com/ Teknisk dokument: https://trustswap.gitbook.io/trustswap/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xcc4304a31d09258b0029ea7fe63d032f52e44efe Kjøp SWAP nå!

Trustswap (SWAP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Trustswap (SWAP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.66M $ 8.66M $ 8.66M Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.66M $ 8.66M $ 8.66M All-time high: $ 5.37482 $ 5.37482 $ 5.37482 All-Time Low: $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 $ 0.0125283595814 Nåværende pris: $ 0.08665 $ 0.08665 $ 0.08665 Lær mer om Trustswap (SWAP) pris

Trustswap (SWAP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Trustswap (SWAP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SWAP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SWAP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SWAPs tokenomics, kan du utforske SWAP tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SWAP Interessert i å legge til Trustswap (SWAP) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SWAP, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SWAP på MEXC nå!

Trustswap (SWAP) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SWAP hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SWAP nå!

SWAP prisforutsigelse Vil du vite hvor SWAP kan være på vei? Vår SWAP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SWAP tokenets prisforutsigelse nå!

