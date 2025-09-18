Dagens SyncVault livepris er 0.26791 USD. Spor prisoppdateringer for SVTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SVTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SyncVault livepris er 0.26791 USD. Spor prisoppdateringer for SVTS til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SVTS pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SVTS

SVTS Prisinformasjon

SVTS teknisk dokument

SVTS Offisiell nettside

SVTS tokenomics

SVTS Prisprognose

SVTS-historikk

SVTS Kjøpeguide

SVTS-til-fiat-valutakonverter

SVTS Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SyncVault Logo

SyncVault Pris(SVTS)

1 SVTS til USD livepris:

$0.26791
$0.26791$0.26791
+0.25%1D
USD
SyncVault (SVTS) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:58:49 (UTC+8)

SyncVault (SVTS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.26661
$ 0.26661$ 0.26661
24 timer lav
$ 0.27222
$ 0.27222$ 0.27222
24 timer høy

$ 0.26661
$ 0.26661$ 0.26661

$ 0.27222
$ 0.27222$ 0.27222

$ 0.41508791793739513
$ 0.41508791793739513$ 0.41508791793739513

$ 0.03146446041021334
$ 0.03146446041021334$ 0.03146446041021334

+0.20%

+0.25%

+0.68%

+0.68%

SyncVault (SVTS) sanntidsprisen er $ 0.26791. I løpet av de siste 24 timene har SVTS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.26661 og et toppnivå på $ 0.27222, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SVTS er $ 0.41508791793739513, mens den rekordlave prisen er $ 0.03146446041021334.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SVTS endret seg med +0.20% i løpet av den siste timen, +0.25% over 24 timer og +0.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SyncVault (SVTS) Markedsinformasjon

No.3821

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 164.67K
$ 164.67K$ 164.67K

$ 267.91M
$ 267.91M$ 267.91M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BASE

Nåværende markedsverdi på SyncVault er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 164.67K. Den sirkulerende forsyningen på SVTS er 0.00, med en total tilgang på 1000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 267.91M.

SyncVault (SVTS) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SyncVault for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.0006681+0.25%
30 dager$ -0.00887-3.21%
60 dager$ -0.07103-20.96%
90 dager$ -0.06476-19.47%
SyncVault Prisendring i dag

I dag registrerte SVTS en endring på $ +0.0006681 (+0.25%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SyncVault 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.00887 (-3.21%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SyncVault 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SVTS en endring på $ -0.07103 (-20.96%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SyncVault 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.06476-19.47% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SyncVault (SVTS)?

Sjekk ut SyncVault Prishistorikk-siden nå.

Hva er SyncVault (SVTS)

SyncVault is a cutting-edge SocialFi protocol designed to empower and reward communities of artists, creators, and brands. By participating in community-driven interactions, members can "Engage to Earn," fostering a collaborative ecosystem where everyone benefits. Through transparent incentives and innovative engagement mechanisms, SyncVault ensures that contributions are recognized and rewarded, creating a thriving, mutually beneficial environment for all. Join SyncVault to transform how communities connect, grow, and prosper together.

SyncVault er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SyncVault investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SVTS Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SyncVault på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SyncVault kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SyncVault Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SyncVault (SVTS) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SyncVault (SVTS) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SyncVault.

Sjekk SyncVaultprisprognosen nå!

SyncVault (SVTS) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SyncVault (SVTS) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SVTS tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SyncVault (SVTS)

Leter du etter hvordan du kjøperSyncVault? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SyncVault på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SVTS til lokale valutaer

1 SyncVault(SVTS) til VND
7,050.05165
1 SyncVault(SVTS) til AUD
A$0.4045441
1 SyncVault(SVTS) til GBP
0.1982534
1 SyncVault(SVTS) til EUR
0.2277235
1 SyncVault(SVTS) til USD
$0.26791
1 SyncVault(SVTS) til MYR
RM1.125222
1 SyncVault(SVTS) til TRY
11.0834367
1 SyncVault(SVTS) til JPY
¥39.38277
1 SyncVault(SVTS) til ARS
ARS$395.1458172
1 SyncVault(SVTS) til RUB
22.370485
1 SyncVault(SVTS) til INR
23.6001919
1 SyncVault(SVTS) til IDR
Rp4,465.1648806
1 SyncVault(SVTS) til KRW
374.1738224
1 SyncVault(SVTS) til PHP
15.2923028
1 SyncVault(SVTS) til EGP
￡E.12.8998665
1 SyncVault(SVTS) til BRL
R$1.4252812
1 SyncVault(SVTS) til CAD
C$0.3670367
1 SyncVault(SVTS) til BDT
32.6153634
1 SyncVault(SVTS) til NGN
400.4611516
1 SyncVault(SVTS) til COP
$1,046.5234375
1 SyncVault(SVTS) til ZAR
R.4.6482385
1 SyncVault(SVTS) til UAH
11.0700412
1 SyncVault(SVTS) til TZS
T.Sh.663.1415484
1 SyncVault(SVTS) til VES
Bs43.66933
1 SyncVault(SVTS) til CLP
$255.85405
1 SyncVault(SVTS) til PKR
Rs76.0435744
1 SyncVault(SVTS) til KZT
145.0491531
1 SyncVault(SVTS) til THB
฿8.5302544
1 SyncVault(SVTS) til TWD
NT$8.0989193
1 SyncVault(SVTS) til AED
د.إ0.9832297
1 SyncVault(SVTS) til CHF
Fr0.2116489
1 SyncVault(SVTS) til HKD
HK$2.0816607
1 SyncVault(SVTS) til AMD
֏102.529157
1 SyncVault(SVTS) til MAD
.د.م2.4165482
1 SyncVault(SVTS) til MXN
$4.9322231
1 SyncVault(SVTS) til SAR
ريال1.0046625
1 SyncVault(SVTS) til ETB
Br38.4638387
1 SyncVault(SVTS) til KES
KSh34.6086138
1 SyncVault(SVTS) til JOD
د.أ0.18994819
1 SyncVault(SVTS) til PLN
0.9698342
1 SyncVault(SVTS) til RON
лв1.1573712
1 SyncVault(SVTS) til SEK
kr2.5210331
1 SyncVault(SVTS) til BGN
лв0.4447306
1 SyncVault(SVTS) til HUF
Ft89.0934705
1 SyncVault(SVTS) til CZK
5.5376997
1 SyncVault(SVTS) til KWD
د.ك0.08171255
1 SyncVault(SVTS) til ILS
0.8921403
1 SyncVault(SVTS) til BOB
Bs1.8512581
1 SyncVault(SVTS) til AZN
0.455447
1 SyncVault(SVTS) til TJS
SM2.5076376
1 SyncVault(SVTS) til GEL
0.723357
1 SyncVault(SVTS) til AOA
Kz244.2187187
1 SyncVault(SVTS) til BHD
.د.ب0.10100207
1 SyncVault(SVTS) til BMD
$0.26791
1 SyncVault(SVTS) til DKK
kr1.7012285
1 SyncVault(SVTS) til HNL
L7.0219211
1 SyncVault(SVTS) til MUR
12.1470394
1 SyncVault(SVTS) til NAD
$4.6482385
1 SyncVault(SVTS) til NOK
kr2.6630254
1 SyncVault(SVTS) til NZD
$0.455447
1 SyncVault(SVTS) til PAB
B/.0.26791
1 SyncVault(SVTS) til PGK
K1.1198638
1 SyncVault(SVTS) til QAR
ر.ق0.9725133
1 SyncVault(SVTS) til RSD
дин.26.7267016
1 SyncVault(SVTS) til UZS
soʻm3,307.5284497
1 SyncVault(SVTS) til ALL
L22.0918586
1 SyncVault(SVTS) til ANG
ƒ0.4795589
1 SyncVault(SVTS) til AWG
ƒ0.482238
1 SyncVault(SVTS) til BBD
$0.53582
1 SyncVault(SVTS) til BAM
KM0.4447306
1 SyncVault(SVTS) til BIF
Fr799.71135
1 SyncVault(SVTS) til BND
$0.3429248
1 SyncVault(SVTS) til BSD
$0.26791
1 SyncVault(SVTS) til JMD
$42.9754431
1 SyncVault(SVTS) til KHR
1,075.9426346
1 SyncVault(SVTS) til KMF
Fr111.98638
1 SyncVault(SVTS) til LAK
5,824.1303183
1 SyncVault(SVTS) til LKR
Rs81.0374168
1 SyncVault(SVTS) til MDL
L4.420515
1 SyncVault(SVTS) til MGA
Ar1,185.4401307
1 SyncVault(SVTS) til MOP
P2.1459591
1 SyncVault(SVTS) til MVR
4.099023
1 SyncVault(SVTS) til MWK
MK465.1212301
1 SyncVault(SVTS) til MZN
MT17.119449
1 SyncVault(SVTS) til NPR
Rs37.7538772
1 SyncVault(SVTS) til PYG
1,913.41322
1 SyncVault(SVTS) til RWF
Fr388.20159
1 SyncVault(SVTS) til SBD
$2.196862
1 SyncVault(SVTS) til SCR
4.0775902
1 SyncVault(SVTS) til SRD
$10.2046919
1 SyncVault(SVTS) til SVC
$2.3442125
1 SyncVault(SVTS) til SZL
L4.6482385
1 SyncVault(SVTS) til TMT
m0.937685
1 SyncVault(SVTS) til TND
د.ت0.7796181
1 SyncVault(SVTS) til TTD
$1.8137507
1 SyncVault(SVTS) til UGX
Sh939.82828
1 SyncVault(SVTS) til XAF
Fr149.49378
1 SyncVault(SVTS) til XCD
$0.723357
1 SyncVault(SVTS) til XOF
Fr149.49378
1 SyncVault(SVTS) til XPF
Fr27.05891
1 SyncVault(SVTS) til BWP
P3.5685612
1 SyncVault(SVTS) til BZD
$0.5384991
1 SyncVault(SVTS) til CVE
$25.1245998
1 SyncVault(SVTS) til DJF
Fr47.68798
1 SyncVault(SVTS) til DOP
$16.6157782
1 SyncVault(SVTS) til DZD
د.ج34.7157778
1 SyncVault(SVTS) til FJD
$0.6027975
1 SyncVault(SVTS) til GNF
Fr2,329.47745
1 SyncVault(SVTS) til GTQ
Q2.0521906
1 SyncVault(SVTS) til GYD
$56.0708839
1 SyncVault(SVTS) til ISK
kr32.41711

SyncVault Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SyncVault, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SyncVault nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SyncVault

Hvor mye er SyncVault (SVTS) verdt i dag?
Live SVTS prisen i USD er 0.26791 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SVTS-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SVTS til USD er $ 0.26791. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SyncVault?
Markedsverdien for SVTS er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SVTS?
Den sirkulerende forsyningen av SVTS er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSVTS ?
SVTS oppnådde en ATH-pris på 0.41508791793739513 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SVTS?
SVTS så en ATL-pris på 0.03146446041021334 USD.
Hva er handelsvolumet til SVTS?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SVTS er $ 164.67K USD.
Vil SVTS gå høyere i år?
SVTS kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SVTS prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:58:49 (UTC+8)

SyncVault (SVTS) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SVTS-til-USD-kalkulator

Beløp

SVTS
SVTS
USD
USD

1 SVTS = 0.2679 USD

Handle SVTS

SVTSUSDT
$0.26791
$0.26791$0.26791
+0.25%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker