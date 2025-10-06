LETSTOP pris i dag

Sanntids LETSTOP (STOP) pris i dag er $ 0.01987, med en 6.36% endring de siste 24 timene. Nåværende STOP til USD konverteringssats er $ 0.01987 per STOP.

LETSTOP rangerer for tiden som #1872 etter markedsverdi på $ 1.32M, med en sirkulerende forsyning på 66.38M STOP. I løpet av de siste 24 timene STOP har den blitt handlet mellom $ 0.01397(laveste) og $ 0.02386 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1, mens tidenes laveste notering var $ 0.01819227850314621.

Kortsiktig har STOP beveget seg -1.25% i løpet av den siste timen og -22.11% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 62.96K.

LETSTOP (STOP) Markedsinformasjon

Rangering No.1872 Markedsverdi $ 1.32M$ 1.32M $ 1.32M Volum (24 timer) $ 62.96K$ 62.96K $ 62.96K Fullt utvannet markedsverdi $ 1.99M$ 1.99M $ 1.99M Opplagsforsyning 66.38M 66.38M 66.38M Maksimal forsyning 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Total forsyning 99,999,230.81154703 99,999,230.81154703 99,999,230.81154703 Opplagsforsyning 66.37% Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på LETSTOP er $ 1.32M, med et 24-timers handelsvolum på $ 62.96K. Den sirkulerende forsyningen på STOP er 66.38M, med en total tilgang på 99999230.81154703. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.99M.