STBL pris i dag

Sanntids STBL (STBL) pris i dag er $ 0.05499, med en 2.96% endring de siste 24 timene. Nåværende STBL til USD konverteringssats er $ 0.05499 per STBL.

STBL rangerer for tiden som #625 etter markedsverdi på $ 27.50M, med en sirkulerende forsyning på 500.00M STBL. I løpet av de siste 24 timene STBL har den blitt handlet mellom $ 0.05336(laveste) og $ 0.05719 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.6107798696411226, mens tidenes laveste notering var $ 0.05027366108223707.

Kortsiktig har STBL beveget seg -1.83% i løpet av den siste timen og -26.96% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 355.49K.

STBL (STBL) Markedsinformasjon

Rangering No.625 Markedsverdi $ 27.50M$ 27.50M $ 27.50M Volum (24 timer) $ 355.49K$ 355.49K $ 355.49K Fullt utvannet markedsverdi $ 549.90M$ 549.90M $ 549.90M Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Maksimal forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Opplagsforsyning 5.00% Offentlig blokkjede BSC

Nåværende markedsverdi på STBL er $ 27.50M, med et 24-timers handelsvolum på $ 355.49K. Den sirkulerende forsyningen på STBL er 500.00M, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 549.90M.