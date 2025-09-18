Dagens Safe Road Club livepris er 0.003008 USD. Spor prisoppdateringer for SRC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SRC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Safe Road Club livepris er 0.003008 USD. Spor prisoppdateringer for SRC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SRC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SRC

SRC Prisinformasjon

SRC teknisk dokument

SRC Offisiell nettside

SRC tokenomics

SRC Prisprognose

SRC-historikk

SRC Kjøpeguide

SRC-til-fiat-valutakonverter

SRC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Safe Road Club Logo

Safe Road Club Pris(SRC)

1 SRC til USD livepris:

$0.003008
$0.003008$0.003008
+1.65%1D
USD
Safe Road Club (SRC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:40:23 (UTC+8)

Safe Road Club (SRC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00295
$ 0.00295$ 0.00295
24 timer lav
$ 0.00301
$ 0.00301$ 0.00301
24 timer høy

$ 0.00295
$ 0.00295$ 0.00295

$ 0.00301
$ 0.00301$ 0.00301

$ 2.0625524851901877
$ 2.0625524851901877$ 2.0625524851901877

$ 0.005706798574656465
$ 0.005706798574656465$ 0.005706798574656465

-0.04%

+1.65%

+9.06%

+9.06%

Safe Road Club (SRC) sanntidsprisen er $ 0.003008. I løpet av de siste 24 timene har SRC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00295 og et toppnivå på $ 0.00301, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SRC er $ 2.0625524851901877, mens den rekordlave prisen er $ 0.005706798574656465.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SRC endret seg med -0.04% i løpet av den siste timen, +1.65% over 24 timer og +9.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Safe Road Club (SRC) Markedsinformasjon

No.8788

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 75.67K
$ 75.67K$ 75.67K

$ 3.01M
$ 3.01M$ 3.01M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,999,981.2
999,999,981.2 999,999,981.2

0.00%

SOL

Nåværende markedsverdi på Safe Road Club er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 75.67K. Den sirkulerende forsyningen på SRC er 0.00, med en total tilgang på 999999981.2. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.01M.

Safe Road Club (SRC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Safe Road Club for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00004883+1.65%
30 dager$ +0.000904+42.96%
60 dager$ +0.001909+173.70%
90 dager$ -0.003292-52.26%
Safe Road Club Prisendring i dag

I dag registrerte SRC en endring på $ +0.00004883 (+1.65%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Safe Road Club 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.000904 (+42.96%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Safe Road Club 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SRC en endring på $ +0.001909 (+173.70%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Safe Road Club 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.003292-52.26% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Safe Road Club (SRC)?

Sjekk ut Safe Road Club Prishistorikk-siden nå.

Hva er Safe Road Club (SRC)

Safe Road Club is an AI-powered Web3 app that monetizes routine driving data, transforming driving habits into recorded and rewarded activities. This innovative platform automates data collection and game-like decision-making through an AI agent, integrating GPS speed tracking and AI analytics to enhance and reward driving activities.

Safe Road Club er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Safe Road Club investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SRC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Safe Road Club på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Safe Road Club kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Safe Road Club Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Safe Road Club (SRC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Safe Road Club (SRC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Safe Road Club.

Sjekk Safe Road Clubprisprognosen nå!

Safe Road Club (SRC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Safe Road Club (SRC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SRC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Safe Road Club (SRC)

Leter du etter hvordan du kjøperSafe Road Club? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Safe Road Club på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SRC til lokale valutaer

1 Safe Road Club(SRC) til VND
79.15552
1 Safe Road Club(SRC) til AUD
A$0.00454208
1 Safe Road Club(SRC) til GBP
0.00222592
1 Safe Road Club(SRC) til EUR
0.0025568
1 Safe Road Club(SRC) til USD
$0.003008
1 Safe Road Club(SRC) til MYR
RM0.0126336
1 Safe Road Club(SRC) til TRY
0.12444096
1 Safe Road Club(SRC) til JPY
¥0.442176
1 Safe Road Club(SRC) til ARS
ARS$4.43655936
1 Safe Road Club(SRC) til RUB
0.25023552
1 Safe Road Club(SRC) til INR
0.26497472
1 Safe Road Club(SRC) til IDR
Rp50.13331328
1 Safe Road Club(SRC) til KRW
4.2069888
1 Safe Road Club(SRC) til PHP
0.17163648
1 Safe Road Club(SRC) til EGP
￡E.0.14486528
1 Safe Road Club(SRC) til BRL
R$0.01600256
1 Safe Road Club(SRC) til CAD
C$0.00412096
1 Safe Road Club(SRC) til BDT
0.36619392
1 Safe Road Club(SRC) til NGN
4.49623808
1 Safe Road Club(SRC) til COP
$11.75
1 Safe Road Club(SRC) til ZAR
R.0.05215872
1 Safe Road Club(SRC) til UAH
0.12429056
1 Safe Road Club(SRC) til TZS
T.Sh.7.44552192
1 Safe Road Club(SRC) til VES
Bs0.490304
1 Safe Road Club(SRC) til CLP
$2.87264
1 Safe Road Club(SRC) til PKR
Rs0.85379072
1 Safe Road Club(SRC) til KZT
1.62856128
1 Safe Road Club(SRC) til THB
฿0.09574464
1 Safe Road Club(SRC) til TWD
NT$0.09090176
1 Safe Road Club(SRC) til AED
د.إ0.01103936
1 Safe Road Club(SRC) til CHF
Fr0.00237632
1 Safe Road Club(SRC) til HKD
HK$0.02337216
1 Safe Road Club(SRC) til AMD
֏1.1511616
1 Safe Road Club(SRC) til MAD
.د.م0.02713216
1 Safe Road Club(SRC) til MXN
$0.05525696
1 Safe Road Club(SRC) til SAR
ريال0.01128
1 Safe Road Club(SRC) til ETB
Br0.43185856
1 Safe Road Club(SRC) til KES
KSh0.38857344
1 Safe Road Club(SRC) til JOD
د.أ0.002132672
1 Safe Road Club(SRC) til PLN
0.01088896
1 Safe Road Club(SRC) til RON
лв0.01299456
1 Safe Road Club(SRC) til SEK
kr0.02830528
1 Safe Road Club(SRC) til BGN
лв0.00499328
1 Safe Road Club(SRC) til HUF
Ft0.99997952
1 Safe Road Club(SRC) til CZK
0.06217536
1 Safe Road Club(SRC) til KWD
د.ك0.00091744
1 Safe Road Club(SRC) til ILS
0.01001664
1 Safe Road Club(SRC) til BOB
Bs0.02078528
1 Safe Road Club(SRC) til AZN
0.0051136
1 Safe Road Club(SRC) til TJS
SM0.02815488
1 Safe Road Club(SRC) til GEL
0.0081216
1 Safe Road Club(SRC) til AOA
Kz2.74200256
1 Safe Road Club(SRC) til BHD
.د.ب0.001134016
1 Safe Road Club(SRC) til BMD
$0.003008
1 Safe Road Club(SRC) til DKK
kr0.0191008
1 Safe Road Club(SRC) til HNL
L0.07883968
1 Safe Road Club(SRC) til MUR
0.13638272
1 Safe Road Club(SRC) til NAD
$0.0521888
1 Safe Road Club(SRC) til NOK
kr0.02989952
1 Safe Road Club(SRC) til NZD
$0.0051136
1 Safe Road Club(SRC) til PAB
B/.0.003008
1 Safe Road Club(SRC) til PGK
K0.01257344
1 Safe Road Club(SRC) til QAR
ر.ق0.01091904
1 Safe Road Club(SRC) til RSD
дин.0.30001792
1 Safe Road Club(SRC) til UZS
soʻm37.13577536
1 Safe Road Club(SRC) til ALL
L0.24803968
1 Safe Road Club(SRC) til ANG
ƒ0.00538432
1 Safe Road Club(SRC) til AWG
ƒ0.0054144
1 Safe Road Club(SRC) til BBD
$0.006016
1 Safe Road Club(SRC) til BAM
KM0.00499328
1 Safe Road Club(SRC) til BIF
Fr8.97888
1 Safe Road Club(SRC) til BND
$0.00385024
1 Safe Road Club(SRC) til BSD
$0.003008
1 Safe Road Club(SRC) til JMD
$0.48251328
1 Safe Road Club(SRC) til KHR
12.08030848
1 Safe Road Club(SRC) til KMF
Fr1.257344
1 Safe Road Club(SRC) til LAK
65.39130304
1 Safe Road Club(SRC) til LKR
Rs0.90985984
1 Safe Road Club(SRC) til MDL
L0.049632
1 Safe Road Club(SRC) til MGA
Ar13.30970816
1 Safe Road Club(SRC) til MOP
P0.02409408
1 Safe Road Club(SRC) til MVR
0.0460224
1 Safe Road Club(SRC) til MWK
MK5.22221888
1 Safe Road Club(SRC) til MZN
MT0.1922112
1 Safe Road Club(SRC) til NPR
Rs0.42388736
1 Safe Road Club(SRC) til PYG
21.483136
1 Safe Road Club(SRC) til RWF
Fr4.358592
1 Safe Road Club(SRC) til SBD
$0.0246656
1 Safe Road Club(SRC) til SCR
0.04578176
1 Safe Road Club(SRC) til SRD
$0.11457472
1 Safe Road Club(SRC) til SVC
$0.02632
1 Safe Road Club(SRC) til SZL
L0.0521888
1 Safe Road Club(SRC) til TMT
m0.010528
1 Safe Road Club(SRC) til TND
د.ت0.00875328
1 Safe Road Club(SRC) til TTD
$0.02036416
1 Safe Road Club(SRC) til UGX
Sh10.552064
1 Safe Road Club(SRC) til XAF
Fr1.678464
1 Safe Road Club(SRC) til XCD
$0.0081216
1 Safe Road Club(SRC) til XOF
Fr1.678464
1 Safe Road Club(SRC) til XPF
Fr0.303808
1 Safe Road Club(SRC) til BWP
P0.04006656
1 Safe Road Club(SRC) til BZD
$0.00604608
1 Safe Road Club(SRC) til CVE
$0.28209024
1 Safe Road Club(SRC) til DJF
Fr0.535424
1 Safe Road Club(SRC) til DOP
$0.18655616
1 Safe Road Club(SRC) til DZD
د.ج0.38971648
1 Safe Road Club(SRC) til FJD
$0.006768
1 Safe Road Club(SRC) til GNF
Fr26.15456
1 Safe Road Club(SRC) til GTQ
Q0.02304128
1 Safe Road Club(SRC) til GYD
$0.62954432
1 Safe Road Club(SRC) til ISK
kr0.363968

Safe Road Club Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Safe Road Club, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Safe Road Club nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Safe Road Club

Hvor mye er Safe Road Club (SRC) verdt i dag?
Live SRC prisen i USD er 0.003008 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SRC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SRC til USD er $ 0.003008. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Safe Road Club?
Markedsverdien for SRC er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SRC?
Den sirkulerende forsyningen av SRC er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSRC ?
SRC oppnådde en ATH-pris på 2.0625524851901877 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SRC?
SRC så en ATL-pris på 0.005706798574656465 USD.
Hva er handelsvolumet til SRC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SRC er $ 75.67K USD.
Vil SRC gå høyere i år?
SRC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SRC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:40:23 (UTC+8)

Safe Road Club (SRC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SRC-til-USD-kalkulator

Beløp

SRC
SRC
USD
USD

1 SRC = 0.003008 USD

Handle SRC

SRCUSDT
$0.003008
$0.003008$0.003008
+1.65%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker