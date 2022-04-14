Subsquid (SQD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Subsquid (SQD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Subsquid (SQD) Informasjon Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences. Offisiell nettside: https://www.sqd.ai Teknisk dokument: https://docs.sqd.dev/subsquid-network/whitepaper/ Blokkutforsker: https://app.nansen.ai/token-god-mode?chain=arbitrum&tab=transactions&tokenAddress=0x1337420dED5ADb9980CFc35f8f2B054ea86f8aB1 Kjøp SQD nå!

Subsquid (SQD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Subsquid (SQD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 59.21M $ 59.21M $ 59.21M Total forsyning: $ 1.34B $ 1.34B $ 1.34B Sirkulerende forsyning: $ 752.89M $ 752.89M $ 752.89M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 105.14M $ 105.14M $ 105.14M All-time high: $ 0.693 $ 0.693 $ 0.693 All-Time Low: $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 $ 0.022870639298236413 Nåværende pris: $ 0.07864 $ 0.07864 $ 0.07864 Lær mer om Subsquid (SQD) pris

Subsquid (SQD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Subsquid (SQD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SQD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SQD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SQDs tokenomics, kan du utforske SQD tokenets livepris!

