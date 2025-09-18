Hva er Subsquid (SQD)

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Subsquid (SQD) tokenomics

Live SQD prisen i USD er 0.07886 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Markedsverdien for SQD er $ 59.37M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Den sirkulerende forsyningen av SQD er 752.89M USD . SQD oppnådde en ATH-pris på 0.28647939149743795 USD . SQD så en ATL-pris på 0.022870639298236413 USD . Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SQD er $ 88.52K USD .

Subsquid (SQD) Viktige bransjeoppdateringer

