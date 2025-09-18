Dagens Subsquid livepris er 0.07886 USD. Spor prisoppdateringer for SQD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SQD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Subsquid livepris er 0.07886 USD. Spor prisoppdateringer for SQD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SQD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Subsquid Logo

Subsquid Pris(SQD)

1 SQD til USD livepris:

$0.07921
$0.07921$0.07921
-0.28%1D
USD
Subsquid (SQD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:12:12 (UTC+8)

Subsquid (SQD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.07814
$ 0.07814$ 0.07814
24 timer lav
$ 0.09161
$ 0.09161$ 0.09161
24 timer høy

$ 0.07814
$ 0.07814$ 0.07814

$ 0.09161
$ 0.09161$ 0.09161

$ 0.28647939149743795
$ 0.28647939149743795$ 0.28647939149743795

$ 0.022870639298236413
$ 0.022870639298236413$ 0.022870639298236413

-0.96%

-0.27%

-4.27%

-4.27%

Subsquid (SQD) sanntidsprisen er $ 0.07886. I løpet av de siste 24 timene har SQD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.07814 og et toppnivå på $ 0.09161, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SQD er $ 0.28647939149743795, mens den rekordlave prisen er $ 0.022870639298236413.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SQD endret seg med -0.96% i løpet av den siste timen, -0.27% over 24 timer og -4.27% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Subsquid (SQD) Markedsinformasjon

No.504

$ 59.37M
$ 59.37M$ 59.37M

$ 88.52K
$ 88.52K$ 88.52K

$ 105.44M
$ 105.44M$ 105.44M

752.89M
752.89M 752.89M

1,337,000,000
1,337,000,000 1,337,000,000

1,336,997,653.5180118
1,336,997,653.5180118 1,336,997,653.5180118

56.31%

ARB

Nåværende markedsverdi på Subsquid er $ 59.37M, med et 24-timers handelsvolum på $ 88.52K. Den sirkulerende forsyningen på SQD er 752.89M, med en total tilgang på 1336997653.5180118. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 105.44M.

Subsquid (SQD) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Subsquid for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0002224-0.27%
30 dager$ -0.0403-33.83%
60 dager$ -0.05759-42.21%
90 dager$ -0.10129-56.23%
Subsquid Prisendring i dag

I dag registrerte SQD en endring på $ -0.0002224 (-0.27%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Subsquid 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0403 (-33.83%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Subsquid 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SQD en endring på $ -0.05759 (-42.21%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Subsquid 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.10129-56.23% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Subsquid (SQD)?

Sjekk ut Subsquid Prishistorikk-siden nå.

Hva er Subsquid (SQD)

Subsquid Network is the ZK-secured and hyper-scalable data access layer that powers your favorite dApp. In other words, it is an indexing protocol that provides the information blockchain applications need to deliver great user experiences.

Subsquid er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Subsquid investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SQD Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Subsquid på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Subsquid kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Subsquid Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Subsquid (SQD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Subsquid (SQD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Subsquid.

Sjekk Subsquidprisprognosen nå!

Subsquid (SQD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Subsquid (SQD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SQD tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Subsquid (SQD)

Leter du etter hvordan du kjøperSubsquid? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Subsquid på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp.

SQD til lokale valutaer

Subsquid Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Subsquid, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Subsquid nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Subsquid

Hvor mye er Subsquid (SQD) verdt i dag?
Live SQD prisen i USD er 0.07886 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SQD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SQD til USD er $ 0.07886. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Subsquid?
Markedsverdien for SQD er $ 59.37M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SQD?
Den sirkulerende forsyningen av SQD er 752.89M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSQD ?
SQD oppnådde en ATH-pris på 0.28647939149743795 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SQD?
SQD så en ATL-pris på 0.022870639298236413 USD.
Hva er handelsvolumet til SQD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SQD er $ 88.52K USD.
Vil SQD gå høyere i år?
SQD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SQD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:12:12 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

