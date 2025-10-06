SPDR S P 500 ETF pris i dag

Sanntids SPDR S P 500 ETF (SPYON) pris i dag er $ 654.21, med en 1.07% endring de siste 24 timene. Nåværende SPYON til USD konverteringssats er $ 654.21 per SPYON.

SPDR S P 500 ETF rangerer for tiden som #673 etter markedsverdi på $ 24.36M, med en sirkulerende forsyning på 37.23K SPYON. I løpet av de siste 24 timene SPYON har den blitt handlet mellom $ 650.71(laveste) og $ 664.92 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 690.6831306581166, mens tidenes laveste notering var $ 640.4052156827559.

Kortsiktig har SPYON beveget seg -0.06% i løpet av den siste timen og -3.48% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 59.47K.

SPDR S P 500 ETF (SPYON) Markedsinformasjon

Rangering No.673 Markedsverdi $ 24.36M$ 24.36M $ 24.36M Volum (24 timer) $ 59.47K$ 59.47K $ 59.47K Fullt utvannet markedsverdi $ 24.36M$ 24.36M $ 24.36M Opplagsforsyning 37.23K 37.23K 37.23K Total forsyning 37,229.85780262 37,229.85780262 37,229.85780262 Offentlig blokkjede ETH

