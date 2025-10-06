Spotify pris i dag

Sanntids Spotify (SPOTON) pris i dag er $ 590.09, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SPOTON til USD konverteringssats er $ 590.09 per SPOTON.

Spotify rangerer for tiden som #2264 etter markedsverdi på $ 624.45K, med en sirkulerende forsyning på 1.06K SPOTON. I løpet av de siste 24 timene SPOTON har den blitt handlet mellom $ 582.63(laveste) og $ 590.21 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 743.2286807442033, mens tidenes laveste notering var $ 582.4224756059291.

Kortsiktig har SPOTON beveget seg +0.02% i løpet av den siste timen og -8.05% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 54.98K.

Spotify (SPOTON) Markedsinformasjon

Rangering No.2264 Markedsverdi $ 624.45K$ 624.45K $ 624.45K Volum (24 timer) $ 54.98K$ 54.98K $ 54.98K Fullt utvannet markedsverdi $ 624.45K$ 624.45K $ 624.45K Opplagsforsyning 1.06K 1.06K 1.06K Total forsyning 1,058.22833671 1,058.22833671 1,058.22833671 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Spotify er $ 624.45K, med et 24-timers handelsvolum på $ 54.98K. Den sirkulerende forsyningen på SPOTON er 1.06K, med en total tilgang på 1058.22833671. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 624.45K.