Sperax (SPA) tokenomics

Sperax (SPA) Informasjon Sperax Makes DeFi Services Accessible to All Built with our original blockchain design --- BDLS consensus protocol, Sperax offers a highperformance blockchain that is truly secure in the real internet environment compared with other top-ranked BFT consensus-based blockchains, such as Cosmos (Tendermint), Polkadot (GRANDPA), and Ethereum (Casper FFG). On top of Sperax blockchain consensus infrastructure, the Sperax Foundation issues a native multi-currency stablecoin sCOIN, the first among public blockchain ecosystems. It bridges the gap between Internet users and crypto-native applications. In Sperax, we believe that more people deserve to enjoy the benefits of blockchain-enabled Decentralized Finance (DeFi) applications. In January 2020, Sperax secured over 6M USD in seed funding round, with leading investors including Outlier Ventures, FBG Capital and Newstyle Capital. On March 18, 2020, Sperax launched its first public sale on Cobak, Korea’s largest cryptocurrency community, with a 200K USD allocation sold out in less than 20 minutes. SPA is the native utility token for the Sperax blockchain. It fuels the ecosystem and reflects the value of the network. SPA also grants token holders the right to participate in the governance process in the system. Offisiell nettside: https://sperax.io/ Teknisk dokument: https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008 Kjøp SPA nå!

Sperax (SPA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sperax (SPA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.97M $ 20.97M $ 20.97M Total forsyning: $ 4.62B $ 4.62B $ 4.62B Sirkulerende forsyning: $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 51.19M $ 51.19M $ 51.19M All-time high: $ 0.24148 $ 0.24148 $ 0.24148 All-Time Low: $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 Nåværende pris: $ 0.010238 $ 0.010238 $ 0.010238 Lær mer om Sperax (SPA) pris

Sperax (SPA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sperax (SPA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SPA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SPA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SPAs tokenomics, kan du utforske SPA tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SPA Interessert i å legge til Sperax (SPA) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SPA, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SPA på MEXC nå!

Sperax (SPA) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SPA hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SPA nå!

SPA prisforutsigelse Vil du vite hvor SPA kan være på vei? Vår SPA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SPA tokenets prisforutsigelse nå!

