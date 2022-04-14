Soulsaver (SOUL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Soulsaver (SOUL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Soulsaver (SOUL) Informasjon Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy. Offisiell nettside: https://idlesoulsavers.io/ Teknisk dokument: https://idle-soulsaver.gitbook.io/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x992D339532A9C42F1b0E59A57e95F38da38c66F6 Kjøp SOUL nå!

Soulsaver (SOUL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Soulsaver (SOUL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.01K $ 12.01K $ 12.01K All-time high: $ 0.39997 $ 0.39997 $ 0.39997 All-Time Low: $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 $ 0.000001329411884244 Nåværende pris: $ 0.000001201 $ 0.000001201 $ 0.000001201 Lær mer om Soulsaver (SOUL) pris

Soulsaver (SOUL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Soulsaver (SOUL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SOUL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SOUL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SOULs tokenomics, kan du utforske SOUL tokenets livepris!

