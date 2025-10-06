Sanntidspris for SPUR PROTOCOL er i dag -- USD.SON markedsverdien er -- USD. Spor sanntids SON til USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!Sanntidspris for SPUR PROTOCOL er i dag -- USD.SON markedsverdien er -- USD. Spor sanntids SON til USD prisoppdateringer, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer i Norge!
Sanntids SPUR PROTOCOL (SON) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende SON til USD konverteringssats er -- per SON.
SPUR PROTOCOL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- SON. I løpet av de siste 24 timene SON har den blitt handlet mellom --(laveste) og -- (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.
Kortsiktig har SON beveget seg -- i løpet av den siste timen og -- de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
SPUR PROTOCOL (SON) Markedsinformasjon
--
----
--
----
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
--
----
--
----
Nåværende markedsverdi på SPUR PROTOCOL er --, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SON er --, med en total tilgang på --. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er --.
SPUR PROTOCOL prishistorikk USD
24-timers prisendringsintervall:
--
----
24 timer lav
--
----
24 timer høy
--
----
--
----
--
----
--
----
--
--
--
--
SPUR PROTOCOL (SON) Prishistorikk USD
Spor prisendringene SPUR PROTOCOL for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:
Periode
Endring (USD)
Endring (%)
No Data
SPUR PROTOCOL Prisendring i dag
I dag registrerte SON en endring på -- (--), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.
SPUR PROTOCOL 30-dagers prisendring
I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med -- (--), som viser tokenets kortsiktige ytelse.
SPUR PROTOCOL 60-dagers prisendring
Ved å utvide visningen til 60 dager, så SON en endring på -- (--), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.
SPUR PROTOCOL 90-dagers prisendring
Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med ---- (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.
Prisforutsigelse for SPUR PROTOCOL
SPUR PROTOCOL (SON) prisprognose for 2030 (om 4 år)
I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på SON for 2030 $ -- med en 0.00% vekstrate.
SPUR PROTOCOL (SON) Prisforutsigelse for 2040 (om 14 år)
I 2040 kan prisen på SPUR PROTOCOL potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
MEXC-verktøy For scenarioprognoser i sanntid og en mer personlig analyse kan brukere bruke MEXCs prisforutsigelsesverktøy og AI-markedsinnsikt.
Ansvarsfraskrivelse: Disse scenariene er illustrerende og lærerike, kryptovalutaer er volatile. Gjør dine egne undersøkelser (DYOR) før du tar avgjørelser. Vil du vite hvilken pris SPUR PROTOCOL som vil nå i 2026–2027? Besøk vår Prisforutsigelse-side for SON prisforutsigelser for årene 2026–2027 – ved å klikke på SPUR PROTOCOL Prisprognose.
Hva er SPUR PROTOCOL (SON)
SOUNI is a fantasy-style 3D MMORPG game, built on Binance Smart Chain. SOUNI creates a large open world that delivers vivid experiences, with the corresponding multi-levels for both beginners and professional players.
SPUR PROTOCOL Ressurs
For en mer dyptgående forståelse av SPUR PROTOCOL, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:
Hvis SPUR PROTOCOL skulle vokse med en årlig rate på 5 %, kan den estimerte verdien nå rundt -- innen 2027, -- innen 2030, -- innen 2035 og -- innen 2040. Disse tallene illustrerer et scenario med jevn compound vekst, selv om faktiske fremtidige priser vil avhenge av markedsadopsjon, regulatorisk utvikling og makroøkonomiske forhold. Du kan se hele prognosetabellen nedenfor for en detaljert år-for-år-analyse av potensielle SPUR PROTOCOL priser og forventet avkastning.
Hvor mye er SPUR PROTOCOL i dag?
Så SPUR PROTOCOL prisen i dag er --. Sjekk vår prishistorikk-seksjon for å se historikk for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager.
Er SPUR PROTOCOL fortsatt en god investering i Norge?
SPUR PROTOCOL forblir en aktivt handlet kryptovaluta med kontinuerlig markedsdeltakelse og økosystemutvikling. Kryptoinvesteringer, slik som investering i SON er imidlertid iboende volatile og bør samsvare med din personlige risikotoleranse. Utfør alltid uavhengig analyse (DYOR) og vurder markedsforholdene før du tar økonomiske beslutninger og investeringer.
Hva er det daglige handelsvolumet til SPUR PROTOCOL i Norge?
SPUR PROTOCOL verdt -- ble handlet på MEXC i løpet av de siste 24 timene.
Hva er den nåværende prisen på SPUR PROTOCOL i Norge?
Live-prisen til SON oppdateres i sanntid basert på global handelsaktivitet på tvers av store børser, inkludert MEXC. Markedsprisene svinger kontinuerlig på grunn av endringer i likviditet, handelsvolum og generelt sentiment. For å se den nyeste prisen på SPUR PROTOCOL i din foretrukne valuta, gå til SON pris for mer informasjon.
Hva påvirker SPUR PROTOCOL prisen i Norge?
Prisen på SON påvirkes av flere viktige faktorer, inkludert generelt markedssentiment, handelsvolum, teknologisk utvikling og brukeradopsjonstrender. Bredere makroøkonomiske forhold som renteendringer, likviditetssykluser og regulatoriske signaler spiller også en viktig rolle i prisbevegelser.
For å holde deg oppdatert om markedsendringer og prosjektoppdateringer i sanntid, besøk MEXC News for de siste analysene og kryptoinnsiktene.
Hvilken token har det høyeste handelsvolumet på MEXC?
Nedenfor er de mest omsatte tokenene på MEXC basert på 24-timers handelsvolum akkurat nå. Priser og ytelse oppdateres kontinuerlig basert på markedsdata i sanntid.
Mest populære token
Pris
Endring
BTC
67,516.93
+0.44%
ETH
1,999.09
+2.86%
GOLD(XAUT)
5,096.7
-0.71%
SOL
83.79
+2.10%
XMR
348.14
+3.01%
Hvordan legger jeg inn en stop-loss- eller ta gevinst-ordre for SON på MEXC?
MEXC støtter stop-loss og ta gevinst-ordrer for å hjelpe med å håndtere risiko automatisk.
1. Gå til spot- eller futures-handelsseksjonen og velg SON/USDT-paret.
2. Velg “Stop-Limit“ eller “Trigger Order“ fra ordretypemenyen.
3. Angi trigger-pris (nivået som aktiverer ordren) og utførelsesprisen (prisen der den skal oppfylles).
4. Bekreft ordreinformasjonen din og send inn.
Din stop-loss-ordre aktiveres hvis SPUR PROTOCOLs pris beveger seg mot din posisjon, mens en ta gevinst-ordre utføres automatisk når den når ditt målgevinstnivå.
For detaljerte eksempler og veiledninger, besøk MEXC spothandelsguide
Vil SPUR PROTOCOL prisen bli høyere i år?
SPUR PROTOCOL prisen kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektets utvikling. Sjekk ut SPUR PROTOCOL (SON) prisforutsigelse for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2026-03-09 14:33:18 (UTC+8)
SPUR PROTOCOL (SON) Viktige bransjeoppdateringer
Tid (UTC+8)
Type
Informasjon
02-11 14:20:00
Bransjeoppdateringer
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21
On-chain Data
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00
Bransjeoppdateringer
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00
Bransjeoppdateringer
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00
Bransjeoppdateringer
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00
Bransjeoppdateringer
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel.
Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.