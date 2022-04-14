SHX (SHX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SHX (SHX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SHX (SHX) Informasjon Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all. Offisiell nettside: https://stronghold.co/shx Teknisk dokument: https://docsend.com/view/dftxunt Blokkutforsker: https://stellar.expert/explorer/public/asset/SHX-GDSTRSHXHGJ7ZIVRBXEYE5Q74XUVCUSEKEBR7UCHEUUEK72N7I7KJ6JH Kjøp SHX nå!

SHX (SHX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SHX (SHX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 106.15M $ 106.15M $ 106.15M Total forsyning: $ 99.76B $ 99.76B $ 99.76B Sirkulerende forsyning: $ 5.79B $ 5.79B $ 5.79B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B All-time high: $ 0.035555 $ 0.035555 $ 0.035555 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.018321 $ 0.018321 $ 0.018321 Lær mer om SHX (SHX) pris

SHX (SHX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SHX (SHX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHXs tokenomics, kan du utforske SHX tokenets livepris!

