Dagens SHX livepris er 0.020241 USD. Spor prisoppdateringer for SHX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHX pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens SHX livepris er 0.020241 USD. Spor prisoppdateringer for SHX til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHX pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om SHX

SHX Prisinformasjon

SHX teknisk dokument

SHX Offisiell nettside

SHX tokenomics

SHX Prisprognose

SHX-historikk

SHX Kjøpeguide

SHX-til-fiat-valutakonverter

SHX Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

SHX Logo

SHX Pris(SHX)

1 SHX til USD livepris:

$0.020231
$0.020231$0.020231
+0.67%1D
USD
SHX (SHX) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:53:56 (UTC+8)

SHX (SHX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.019804
$ 0.019804$ 0.019804
24 timer lav
$ 0.022335
$ 0.022335$ 0.022335
24 timer høy

$ 0.019804
$ 0.019804$ 0.019804

$ 0.022335
$ 0.022335$ 0.022335

$ 0.05930882
$ 0.05930882$ 0.05930882

$ 0
$ 0$ 0

+0.71%

+0.67%

-8.31%

-8.31%

SHX (SHX) sanntidsprisen er $ 0.020241. I løpet av de siste 24 timene har SHX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.019804 og et toppnivå på $ 0.022335, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHX er $ 0.05930882, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHX endret seg med +0.71% i løpet av den siste timen, +0.67% over 24 timer og -8.31% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

SHX (SHX) Markedsinformasjon

No.330

$ 117.27M
$ 117.27M$ 117.27M

$ 303.36K
$ 303.36K$ 303.36K

$ 2.02B
$ 2.02B$ 2.02B

5.79B
5.79B 5.79B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

99,756,866,344
99,756,866,344 99,756,866,344

5.79%

XLM

Nåværende markedsverdi på SHX er $ 117.27M, med et 24-timers handelsvolum på $ 303.36K. Den sirkulerende forsyningen på SHX er 5.79B, med en total tilgang på 99756866344. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.02B.

SHX (SHX) Prishistorikk USD

Spor prisendringene SHX for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00013465+0.67%
30 dager$ -0.009371-31.65%
60 dager$ +0.005735+39.53%
90 dager$ +0.007337+56.85%
SHX Prisendring i dag

I dag registrerte SHX en endring på $ +0.00013465 (+0.67%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

SHX 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.009371 (-31.65%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

SHX 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SHX en endring på $ +0.005735 (+39.53%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

SHX 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.007337+56.85% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for SHX (SHX)?

Sjekk ut SHX Prishistorikk-siden nå.

Hva er SHX (SHX)

Stronghold is expanding payments ecosystem using the SHx token as a building block with real-world purpose. Our mission is to provide fast, secure, and accessible financial services for all.

SHX er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere SHX investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SHX Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om SHX på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din SHX kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

SHX Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil SHX (SHX) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine SHX (SHX) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for SHX.

Sjekk SHXprisprognosen nå!

SHX (SHX) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SHX (SHX) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHX tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe SHX (SHX)

Leter du etter hvordan du kjøperSHX? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe SHX på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SHX til lokale valutaer

1 SHX(SHX) til VND
532.641915
1 SHX(SHX) til AUD
A$0.03056391
1 SHX(SHX) til GBP
0.01497834
1 SHX(SHX) til EUR
0.01720485
1 SHX(SHX) til USD
$0.020241
1 SHX(SHX) til MYR
RM0.0850122
1 SHX(SHX) til TRY
0.83737017
1 SHX(SHX) til JPY
¥2.975427
1 SHX(SHX) til ARS
ARS$29.85385572
1 SHX(SHX) til RUB
1.6901235
1 SHX(SHX) til INR
1.78302969
1 SHX(SHX) til IDR
Rp337.34986506
1 SHX(SHX) til KRW
28.26939024
1 SHX(SHX) til PHP
1.15535628
1 SHX(SHX) til EGP
￡E.0.97460415
1 SHX(SHX) til BRL
R$0.10768212
1 SHX(SHX) til CAD
C$0.02773017
1 SHX(SHX) til BDT
2.46413934
1 SHX(SHX) til NGN
30.25543716
1 SHX(SHX) til COP
$79.06640625
1 SHX(SHX) til ZAR
R.0.35118135
1 SHX(SHX) til UAH
0.83635812
1 SHX(SHX) til TZS
T.Sh.50.10133284
1 SHX(SHX) til VES
Bs3.299283
1 SHX(SHX) til CLP
$19.330155
1 SHX(SHX) til PKR
Rs5.74520544
1 SHX(SHX) til KZT
10.95867981
1 SHX(SHX) til THB
฿0.64447344
1 SHX(SHX) til TWD
NT$0.61188543
1 SHX(SHX) til AED
د.إ0.07428447
1 SHX(SHX) til CHF
Fr0.01599039
1 SHX(SHX) til HKD
HK$0.15727257
1 SHX(SHX) til AMD
֏7.7462307
1 SHX(SHX) til MAD
.د.م0.18257382
1 SHX(SHX) til MXN
$0.37263681
1 SHX(SHX) til SAR
ريال0.07590375
1 SHX(SHX) til ETB
Br2.90600037
1 SHX(SHX) til KES
KSh2.61473238
1 SHX(SHX) til JOD
د.أ0.014350869
1 SHX(SHX) til PLN
0.07327242
1 SHX(SHX) til RON
лв0.08744112
1 SHX(SHX) til SEK
kr0.19046781
1 SHX(SHX) til BGN
лв0.03360006
1 SHX(SHX) til HUF
Ft6.73114455
1 SHX(SHX) til CZK
0.41838147
1 SHX(SHX) til KWD
د.ك0.006173505
1 SHX(SHX) til ILS
0.06740253
1 SHX(SHX) til BOB
Bs0.13986531
1 SHX(SHX) til AZN
0.0344097
1 SHX(SHX) til TJS
SM0.18945576
1 SHX(SHX) til GEL
0.0546507
1 SHX(SHX) til AOA
Kz18.45108837
1 SHX(SHX) til BHD
.د.ب0.007630857
1 SHX(SHX) til BMD
$0.020241
1 SHX(SHX) til DKK
kr0.12853035
1 SHX(SHX) til HNL
L0.53051661
1 SHX(SHX) til MUR
0.91772694
1 SHX(SHX) til NAD
$0.35118135
1 SHX(SHX) til NOK
kr0.20119554
1 SHX(SHX) til NZD
$0.0344097
1 SHX(SHX) til PAB
B/.0.020241
1 SHX(SHX) til PGK
K0.08460738
1 SHX(SHX) til QAR
ر.ق0.07347483
1 SHX(SHX) til RSD
дин.2.01924216
1 SHX(SHX) til UZS
soʻm249.88870647
1 SHX(SHX) til ALL
L1.66907286
1 SHX(SHX) til ANG
ƒ0.03623139
1 SHX(SHX) til AWG
ƒ0.0364338
1 SHX(SHX) til BBD
$0.040482
1 SHX(SHX) til BAM
KM0.03360006
1 SHX(SHX) til BIF
Fr60.419385
1 SHX(SHX) til BND
$0.02590848
1 SHX(SHX) til BSD
$0.020241
1 SHX(SHX) til JMD
$3.24685881
1 SHX(SHX) til KHR
81.28907046
1 SHX(SHX) til KMF
Fr8.460738
1 SHX(SHX) til LAK
440.02173033
1 SHX(SHX) til LKR
Rs6.12249768
1 SHX(SHX) til MDL
L0.3339765
1 SHX(SHX) til MGA
Ar89.56176957
1 SHX(SHX) til MOP
P0.16213041
1 SHX(SHX) til MVR
0.3096873
1 SHX(SHX) til MWK
MK35.14060251
1 SHX(SHX) til MZN
MT1.2933999
1 SHX(SHX) til NPR
Rs2.85236172
1 SHX(SHX) til PYG
144.561222
1 SHX(SHX) til RWF
Fr29.329209
1 SHX(SHX) til SBD
$0.1659762
1 SHX(SHX) til SCR
0.30806802
1 SHX(SHX) til SRD
$0.77097969
1 SHX(SHX) til SVC
$0.17710875
1 SHX(SHX) til SZL
L0.35118135
1 SHX(SHX) til TMT
m0.0708435
1 SHX(SHX) til TND
د.ت0.05890131
1 SHX(SHX) til TTD
$0.13703157
1 SHX(SHX) til UGX
Sh71.005428
1 SHX(SHX) til XAF
Fr11.294478
1 SHX(SHX) til XCD
$0.0546507
1 SHX(SHX) til XOF
Fr11.294478
1 SHX(SHX) til XPF
Fr2.044341
1 SHX(SHX) til BWP
P0.26961012
1 SHX(SHX) til BZD
$0.04068441
1 SHX(SHX) til CVE
$1.89820098
1 SHX(SHX) til DJF
Fr3.602898
1 SHX(SHX) til DOP
$1.25534682
1 SHX(SHX) til DZD
د.ج2.62282878
1 SHX(SHX) til FJD
$0.04554225
1 SHX(SHX) til GNF
Fr175.995495
1 SHX(SHX) til GTQ
Q0.15504606
1 SHX(SHX) til GYD
$4.23623889
1 SHX(SHX) til ISK
kr2.449161

SHX Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SHX, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell SHX nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om SHX

Hvor mye er SHX (SHX) verdt i dag?
Live SHX prisen i USD er 0.020241 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHX-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHX til USD er $ 0.020241. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for SHX?
Markedsverdien for SHX er $ 117.27M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHX?
Den sirkulerende forsyningen av SHX er 5.79B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHX ?
SHX oppnådde en ATH-pris på 0.05930882 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHX?
SHX så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til SHX?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHX er $ 303.36K USD.
Vil SHX gå høyere i år?
SHX kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHX prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:53:56 (UTC+8)

SHX (SHX) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SHX-til-USD-kalkulator

Beløp

SHX
SHX
USD
USD

1 SHX = 0.020241 USD

Handle SHX

SHXUSDT
$0.020231
$0.020231$0.020231
+0.64%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker