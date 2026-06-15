Shroomy pris i dag

Sanntids Shroomy (SHROOMY) pris i dag er $ 0.00002969, med en 0.83% endring de siste 24 timene. Nåværende SHROOMY til USD konverteringssats er $ 0.00002969 per SHROOMY.

Shroomy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 27,546, med en sirkulerende forsyning på 927.91M SHROOMY. I løpet av de siste 24 timene SHROOMY har den blitt handlet mellom $ 0.00002969(laveste) og $ 0.00002994 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00580516, mens tidenes laveste notering var $ 0.00002662.

Kortsiktig har SHROOMY beveget seg -- i løpet av den siste timen og +0.52% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 1.83.

Shroomy (SHROOMY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 27.55K$ 27.55K $ 27.55K Volum (24 timer) $ 1.83$ 1.83 $ 1.83 Fullt utvannet markedsverdi $ 27.55K$ 27.55K $ 27.55K Opplagsforsyning 927.91M 927.91M 927.91M Total forsyning 927,908,200.0 927,908,200.0 927,908,200.0

Nåværende markedsverdi på Shroomy er $ 27.55K, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.83. Den sirkulerende forsyningen på SHROOMY er 927.91M, med en total tilgang på 927908200.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.55K.