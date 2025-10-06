Shopify pris i dag

Sanntids Shopify (SHOPON) pris i dag er $ 149.38, med en 1.13% endring de siste 24 timene. Nåværende SHOPON til USD konverteringssats er $ 149.38 per SHOPON.

Shopify rangerer for tiden som #2367 etter markedsverdi på $ 529.41K, med en sirkulerende forsyning på 3.54K SHOPON. I løpet av de siste 24 timene SHOPON har den blitt handlet mellom $ 147.47(laveste) og $ 149.63 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 484.91787532574256, mens tidenes laveste notering var $ 136.8834891955334.

Kortsiktig har SHOPON beveget seg +1.22% i løpet av den siste timen og +2.58% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 53.47K.

Shopify (SHOPON) Markedsinformasjon

Rangering No.2367 Markedsverdi $ 529.41K$ 529.41K $ 529.41K Volum (24 timer) $ 53.47K$ 53.47K $ 53.47K Fullt utvannet markedsverdi $ 529.41K$ 529.41K $ 529.41K Opplagsforsyning 3.54K 3.54K 3.54K Total forsyning 3,544.02330259 3,544.02330259 3,544.02330259 Offentlig blokkjede ETH

