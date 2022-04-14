SHIFU (SHIFU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i SHIFU (SHIFU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

SHIFU (SHIFU) Informasjon The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived. Offisiell nettside: https://shifutoken.com Teknisk dokument: https://docs.shifutoken.com Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x95e9F2Bf576DbA036A38e9659167788b518e56bb Kjøp SHIFU nå!

SHIFU (SHIFU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SHIFU (SHIFU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 951.00K $ 951.00K $ 951.00K All-time high: $ 0.00006911 $ 0.00006911 $ 0.00006911 All-Time Low: $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 $ 0.000006932320616391 Nåværende pris: $ 0.00000951 $ 0.00000951 $ 0.00000951 Lær mer om SHIFU (SHIFU) pris

SHIFU (SHIFU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak SHIFU (SHIFU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SHIFU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SHIFU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SHIFUs tokenomics, kan du utforske SHIFU tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SHIFU
Interessert i å legge til SHIFU (SHIFU) i porteføljen din?

SHIFU (SHIFU) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SHIFU hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SHIFU nå!

SHIFU prisforutsigelse Vil du vite hvor SHIFU kan være på vei? Vår SHIFU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SHIFU tokenets prisforutsigelse nå!

