The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it’s a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.

SHIFU (SHIFU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak SHIFU (SHIFU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHIFU tokenets omfattende tokenomics nå!

SHIFU til lokale valutaer

SHIFU Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av SHIFU, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om SHIFU Hvor mye er SHIFU (SHIFU) verdt i dag? Live SHIFU prisen i USD er 0.00001059 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende SHIFU-til-USD-pris? $ 0.00001059 . Sjekk ut Den nåværende prisen på SHIFU til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for SHIFU? Markedsverdien for SHIFU er $ 0.00 USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av SHIFU? Den sirkulerende forsyningen av SHIFU er 0.00 USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHIFU ? SHIFU oppnådde en ATH-pris på 1,516.7577502866668 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på SHIFU? SHIFU så en ATL-pris på 0.000006932320616391 USD . Hva er handelsvolumet til SHIFU? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHIFU er $ 749.92 USD . Vil SHIFU gå høyere i år? SHIFU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHIFU prisprognosen for en mer grundig analyse.

SHIFU (SHIFU) Viktige bransjeoppdateringer

