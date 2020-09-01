SHIB

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

NavnSHIB

RangeringNo.21

Markedsverdi$0.00

Fullt utvannet markedsverdi$0.00

Markedsandel0.0018%

Handelsvolum/markedsgrense (24 timer)0.00%

Opplagsforsyning589,245,813,322,086.5

Maksimal forsyning589,552,695,333,683

Total forsyning589,500,917,437,043.5

Opplagsforsyning0.9994%

Utstedelsesdato--

Prisen for aktivaen da den først ble utstedt--

All-time high0.000088450814267188,2021-10-28

Laveste pris0.00000000008164606,2020-09-01

Offentlig blokkjedeETH

