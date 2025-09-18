Dagens Shadow livepris er 9.657 USD. Spor prisoppdateringer for SHADOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHADOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Shadow livepris er 9.657 USD. Spor prisoppdateringer for SHADOW til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SHADOW pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Shadow Pris(SHADOW)

1 SHADOW til USD livepris:

$9.657
$9.657$9.657
-0.58%1D
Shadow (SHADOW) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:53:27 (UTC+8)

Shadow (SHADOW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 9.532
$ 9.532$ 9.532
24 timer lav
$ 10.95
$ 10.95$ 10.95
24 timer høy

$ 9.532
$ 9.532$ 9.532

$ 10.95
$ 10.95$ 10.95

--
----

--
----

-0.42%

-0.58%

-3.34%

-3.34%

Shadow (SHADOW) sanntidsprisen er $ 9.657. I løpet av de siste 24 timene har SHADOW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.532 og et toppnivå på $ 10.95, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHADOW er --, mens den rekordlave prisen er --.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHADOW endret seg med -0.42% i løpet av den siste timen, -0.58% over 24 timer og -3.34% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Shadow (SHADOW) Markedsinformasjon

--
----

$ 71.68K
$ 71.68K$ 71.68K

$ 31.02M
$ 31.02M$ 31.02M

--
----

3,212,105
3,212,105 3,212,105

Nåværende markedsverdi på Shadow er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 71.68K. Den sirkulerende forsyningen på SHADOW er --, med en total tilgang på 3212105. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 31.02M.

Shadow (SHADOW) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Shadow for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.05634-0.58%
30 dager$ -3.893-28.74%
60 dager$ -18.033-65.13%
90 dager$ -8.723-47.46%
Shadow Prisendring i dag

I dag registrerte SHADOW en endring på $ -0.05634 (-0.58%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Shadow 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -3.893 (-28.74%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Shadow 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SHADOW en endring på $ -18.033 (-65.13%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Shadow 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -8.723-47.46% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Shadow (SHADOW)?

Sjekk ut Shadow Prishistorikk-siden nå.

Hva er Shadow (SHADOW)

A Sonic-native concentrated liquidity exchange.The ultimate trading hub on Sonic.

Shadow er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Shadow investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SHADOW Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Shadow på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Shadow kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Shadow Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Shadow (SHADOW) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Shadow (SHADOW) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Shadow.

Sjekk Shadowprisprognosen nå!

Shadow (SHADOW) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Shadow (SHADOW) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SHADOW tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Shadow (SHADOW)

Leter du etter hvordan du kjøperShadow? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Shadow på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SHADOW til lokale valutaer

Shadow Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Shadow, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Shadow nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Shadow

Hvor mye er Shadow (SHADOW) verdt i dag?
Live SHADOW prisen i USD er 9.657 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SHADOW-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SHADOW til USD er $ 9.657. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Shadow?
Markedsverdien for SHADOW er -- USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SHADOW?
Den sirkulerende forsyningen av SHADOW er -- USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSHADOW ?
SHADOW oppnådde en ATH-pris på -- USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SHADOW?
SHADOW så en ATL-pris på -- USD.
Hva er handelsvolumet til SHADOW?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SHADOW er $ 71.68K USD.
Vil SHADOW gå høyere i år?
SHADOW kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SHADOW prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:53:27 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

SHADOW-til-USD-kalkulator

Beløp

SHADOW
SHADOW
USD
USD

1 SHADOW = 9.657 USD

Handle SHADOW

SHADOWUSDT
$9.657
$9.657$9.657
-0.57%

