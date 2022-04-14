OpenServ (SERV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i OpenServ (SERV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

OpenServ (SERV) Informasjon Layer 0 connects all AI agents, frameworks and chains to power a new eco of agentic apps. Offisiell nettside: https://openserv.ai Teknisk dokument: https://docsend.com/view/fm8vpbs8w52iqyg3 Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x40e3d1A4B2C47d9AA61261F5606136ef73E28042 Kjøp SERV nå!

Markedsverdi: $ 27.86M
Total forsyning: $ 1.00B
Sirkulerende forsyning: $ 672.38M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 41.43M
All-time high: $ 0.08939
All-Time Low: $ 0.001324754625465334
Nåværende pris: $ 0.04143
Lær mer om OpenServ (SERV) pris

OpenServ (SERV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak OpenServ (SERV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SERV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SERV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SERVs tokenomics, kan du utforske SERV tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SERV Interessert i å legge til OpenServ (SERV) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SERV, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SERV på MEXC nå!

OpenServ (SERV) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SERV hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SERV nå!

SERV prisforutsigelse Vil du vite hvor SERV kan være på vei? Vår SERV prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SERV tokenets prisforutsigelse nå!

