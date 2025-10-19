Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for SENTOLD (SENTOLD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Den harde grensen for hvor mange SENTOLD tokens som kan finnes totalt.

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Det maksimale antallet SENTOLD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Å forstå tokenomics bak SENTOLD (SENTOLD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

SENTOLD (SENTOLD) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SENTOLD hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SENTOLD nå!