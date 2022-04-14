Seamless (SEAM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Seamless (SEAM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Seamless (SEAM) Informasjon Seamless Protocol is the first decentralized, native lending and borrowing protocol on Base. Seamless lays the foundation for modern DeFi, focusing on lower-collateral borrowing and a better user experience to inspire the masses. Offisiell nettside: https://www.seamlessprotocol.com/ Teknisk dokument: https://docs.seamlessprotocol.com/ Blokkutforsker: https://basescan.org/token/0x1C7a460413dD4e964f96D8dFC56E7223cE88CD85 Kjøp SEAM nå!

Seamless (SEAM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Seamless (SEAM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 Total forsyning: $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.40M All-time high: $ 19.467 All-Time Low: $ 0.34511235895459 Nåværende pris: $ 0.394

Seamless (SEAM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Seamless (SEAM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SEAM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SEAM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SEAMs tokenomics, kan du utforske SEAM tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SEAM Interessert i å legge til Seamless (SEAM) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SEAM, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SEAM på MEXC nå!

Seamless (SEAM) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SEAM hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SEAM nå!

SEAM prisforutsigelse Vil du vite hvor SEAM kan være på vei? Vår SEAM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SEAM tokenets prisforutsigelse nå!

