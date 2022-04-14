Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Scotty AI (SCOTTYAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Scotty AI (SCOTTYAI) Informasjon Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe. Offisiell nettside: https://scottytheai.com/en Teknisk dokument: https://scottytheai.com/assets/documents/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xc0dB17Bc219C5ca8746C29ee47862ee3Ad742F4a Kjøp SCOTTYAI nå!

Scotty AI (SCOTTYAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Scotty AI (SCOTTYAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 1.73B $ 1.73B $ 1.73B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 378.14K $ 378.14K $ 378.14K All-time high: $ 0.03231 $ 0.03231 $ 0.03231 All-Time Low: $ 0.000169749715449722 $ 0.000169749715449722 $ 0.000169749715449722 Nåværende pris: $ 0.000218 $ 0.000218 $ 0.000218 Lær mer om Scotty AI (SCOTTYAI) pris

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Scotty AI (SCOTTYAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SCOTTYAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SCOTTYAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SCOTTYAIs tokenomics, kan du utforske SCOTTYAI tokenets livepris!

Hvordan kjøpe SCOTTYAI Interessert i å legge til Scotty AI (SCOTTYAI) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe SCOTTYAI, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper SCOTTYAI på MEXC nå!

Scotty AI (SCOTTYAI) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til SCOTTYAI hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for SCOTTYAI nå!

SCOTTYAI prisforutsigelse Vil du vite hvor SCOTTYAI kan være på vei? Vår SCOTTYAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se SCOTTYAI tokenets prisforutsigelse nå!

