Dagens Scotty AI livepris er 0.000256 USD. Spor prisoppdateringer for SCOTTYAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCOTTYAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Scotty AI livepris er 0.000256 USD. Spor prisoppdateringer for SCOTTYAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SCOTTYAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Scotty AI Logo

Scotty AI Pris(SCOTTYAI)

1 SCOTTYAI til USD livepris:

+7.06%1D
USD
Scotty AI (SCOTTYAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:21 (UTC+8)

Scotty AI (SCOTTYAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

Scotty AI (SCOTTYAI) sanntidsprisen er $ 0.000256. I løpet av de siste 24 timene har SCOTTYAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0002348 og et toppnivå på $ 0.000256, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SCOTTYAI er $ 0.03184509216147668, mens den rekordlave prisen er $ 0.000169749715449722.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SCOTTYAI endret seg med +7.06% i løpet av den siste timen, +7.06% over 24 timer og +23.61% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Scotty AI (SCOTTYAI) Markedsinformasjon

No.7822

0.00%

ETH

Nåværende markedsverdi på Scotty AI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.91. Den sirkulerende forsyningen på SCOTTYAI er 0.00, med en total tilgang på 1734567890. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 444.05K.

Scotty AI (SCOTTYAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Scotty AI for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.000016882+7.06%
30 dager$ -0.0001506-37.04%
60 dager$ -0.0001132-30.67%
90 dager$ -0.0000915-26.34%
Scotty AI Prisendring i dag

I dag registrerte SCOTTYAI en endring på $ +0.000016882 (+7.06%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Scotty AI 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0001506 (-37.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Scotty AI 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SCOTTYAI en endring på $ -0.0001132 (-30.67%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Scotty AI 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0000915-26.34% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Scotty AI (SCOTTYAI)?

Sjekk ut Scotty AI Prishistorikk-siden nå.

Hva er Scotty AI (SCOTTYAI)

Scotty AI is an innovative crypto project centered around AI. It combines advanced artificial intelligence with a deep understanding of blockchain technology to serve as a guardian and protector of the secrets within the crypto universe.

Scotty AI er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Scotty AI investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SCOTTYAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Scotty AI på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Scotty AI kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Scotty AI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Scotty AI (SCOTTYAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Scotty AI (SCOTTYAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Scotty AI.

Sjekk Scotty AIprisprognosen nå!

Scotty AI (SCOTTYAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Scotty AI (SCOTTYAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SCOTTYAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Scotty AI (SCOTTYAI)

Leter du etter hvordan du kjøperScotty AI? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Scotty AI på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SCOTTYAI til lokale valutaer

Scotty AI Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Scotty AI, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Scotty AI nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Scotty AI

Hvor mye er Scotty AI (SCOTTYAI) verdt i dag?
Live SCOTTYAI prisen i USD er 0.000256 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SCOTTYAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SCOTTYAI til USD er $ 0.000256. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Scotty AI?
Markedsverdien for SCOTTYAI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SCOTTYAI?
Den sirkulerende forsyningen av SCOTTYAI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSCOTTYAI ?
SCOTTYAI oppnådde en ATH-pris på 0.03184509216147668 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SCOTTYAI?
SCOTTYAI så en ATL-pris på 0.000169749715449722 USD.
Hva er handelsvolumet til SCOTTYAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SCOTTYAI er $ 21.91 USD.
Vil SCOTTYAI gå høyere i år?
SCOTTYAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SCOTTYAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:08:21 (UTC+8)

Scotty AI (SCOTTYAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

