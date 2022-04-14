Sabai Protocol (SABAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Sabai Protocol (SABAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Sabai Protocol (SABAI) Informasjon The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions. Offisiell nettside: https://sabaiprotocol.com Teknisk dokument: https://whitepaper.sabaiprotocol.com Blokkutforsker: https://etherscan.io/address/0xb5d730d442e1d5b119fb4e5c843c48a64202ef92 Kjøp SABAI nå!

Sabai Protocol (SABAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Sabai Protocol (SABAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.15M $ 4.15M $ 4.15M Total forsyning: $ 2.65B $ 2.65B $ 2.65B Sirkulerende forsyning: $ 534.60M $ 534.60M $ 534.60M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.55M $ 20.55M $ 20.55M All-time high: $ 0.07285 $ 0.07285 $ 0.07285 All-Time Low: $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 $ 0.001581266009086181 Nåværende pris: $ 0.007754 $ 0.007754 $ 0.007754 Lær mer om Sabai Protocol (SABAI) pris

Sabai Protocol (SABAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Sabai Protocol (SABAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet SABAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange SABAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår SABAIs tokenomics, kan du utforske SABAI tokenets livepris!

