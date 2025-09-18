Dagens Sabai Protocol livepris er 0.007772 USD. Spor prisoppdateringer for SABAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SABAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Sabai Protocol livepris er 0.007772 USD. Spor prisoppdateringer for SABAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk SABAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Sabai Protocol Logo

Sabai Protocol Pris(SABAI)

1 SABAI til USD livepris:

$0.007772
-0.61%1D
USD
Sabai Protocol (SABAI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:35:47 (UTC+8)

Sabai Protocol (SABAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.007718
24 timer lav
$ 0.007823
24 timer høy

$ 0.007718
$ 0.007823
$ 0.07280641278540681
$ 0.001581266009086181
+0.41%

-0.61%

+0.41%

+0.41%

Sabai Protocol (SABAI) sanntidsprisen er $ 0.007772. I løpet av de siste 24 timene har SABAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.007718 og et toppnivå på $ 0.007823, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SABAI er $ 0.07280641278540681, mens den rekordlave prisen er $ 0.001581266009086181.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SABAI endret seg med +0.41% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og +0.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Sabai Protocol (SABAI) Markedsinformasjon

No.1556

$ 4.15M
$ 80.75K
$ 20.60M
534.57M
2,650,000,000
2,650,000,000
20.17%

ETH

Nåværende markedsverdi på Sabai Protocol er $ 4.15M, med et 24-timers handelsvolum på $ 80.75K. Den sirkulerende forsyningen på SABAI er 534.57M, med en total tilgang på 2650000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 20.60M.

Sabai Protocol (SABAI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Sabai Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000477-0.61%
30 dager$ -0.001422-15.47%
60 dager$ -0.004628-37.33%
90 dager$ -0.008776-53.04%
Sabai Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte SABAI en endring på $ -0.0000477 (-0.61%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Sabai Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.001422 (-15.47%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Sabai Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så SABAI en endring på $ -0.004628 (-37.33%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Sabai Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.008776-53.04% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Sabai Protocol (SABAI)?

Sjekk ut Sabai Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Sabai Protocol (SABAI)

The Sabai Protocol is a solution for tokenizing Real World Assets and Virtual Assets with its own set of proprietary smart contracts that have undergone a Certik audit.The Sabai Protocol Token is an essential component of the Sabai Protocol ecosystem, crafted to enable smooth user interaction with all project products. The token is integrated into all products of the ecosystem and B2B solutions.

Sabai Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Sabai Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk SABAI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Sabai Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Sabai Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Sabai Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Sabai Protocol (SABAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Sabai Protocol (SABAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Sabai Protocol.

Sjekk Sabai Protocolprisprognosen nå!

Sabai Protocol (SABAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Sabai Protocol (SABAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om SABAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Sabai Protocol (SABAI)

Leter du etter hvordan du kjøperSabai Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Sabai Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

SABAI til lokale valutaer

Sabai Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Sabai Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Sabai Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Sabai Protocol

Hvor mye er Sabai Protocol (SABAI) verdt i dag?
Live SABAI prisen i USD er 0.007772 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende SABAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på SABAI til USD er $ 0.007772. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Sabai Protocol?
Markedsverdien for SABAI er $ 4.15M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av SABAI?
Den sirkulerende forsyningen av SABAI er 534.57M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forSABAI ?
SABAI oppnådde en ATH-pris på 0.07280641278540681 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på SABAI?
SABAI så en ATL-pris på 0.001581266009086181 USD.
Hva er handelsvolumet til SABAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for SABAI er $ 80.75K USD.
Vil SABAI gå høyere i år?
SABAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut SABAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-19 23:35:47 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

