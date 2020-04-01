Dagens THORChain livepris er 1.296 USD. Spor prisoppdateringer for RUNE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUNE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens THORChain livepris er 1.296 USD. Spor prisoppdateringer for RUNE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk RUNE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

THORChain Pris(RUNE)

$1.296
THORChain (RUNE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:50:53 (UTC+8)

THORChain (RUNE) Prisinformasjon (USD)

$ 1.285
THORChain (RUNE) sanntidsprisen er $ 1.296. I løpet av de siste 24 timene har RUNE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.285 og et toppnivå på $ 1.389, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til RUNE er $ 21.26140054, mens den rekordlave prisen er $ 0.00793864363964.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har RUNE endret seg med +0.46% i løpet av den siste timen, +0.23% over 24 timer og +0.15% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

THORChain (RUNE) Markedsinformasjon

2020-04-01

Nåværende markedsverdi på THORChain er $ 455.28M, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.44M. Den sirkulerende forsyningen på RUNE er 351.30M, med en total tilgang på 425379810. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 551.29M.

THORChain (RUNE) Prishistorikk USD

Spor prisendringene THORChain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00297+0.23%
30 dager$ -0.01-0.77%
60 dager$ -0.393-23.27%
90 dager$ +0.012+0.93%
THORChain Prisendring i dag

I dag registrerte RUNE en endring på $ +0.00297 (+0.23%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

THORChain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.01 (-0.77%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

THORChain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så RUNE en endring på $ -0.393 (-23.27%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

THORChain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.012+0.93% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for THORChain (RUNE)?

Sjekk ut THORChain Prishistorikk-siden nå.

Hva er THORChain (RUNE)

THORChain is a cross-chain liquidity protocol that allows any asset to be swapped for another in decentralised liquidity pools. THORChain’s first platform is BEPSwap which will allow Binance Chain token holders to swap and stake any BEP2 asset.

THORChain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere THORChain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk RUNE Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om THORChain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din THORChain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

THORChain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil THORChain (RUNE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine THORChain (RUNE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for THORChain.

Sjekk THORChainprisprognosen nå!

THORChain (RUNE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak THORChain (RUNE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om RUNE tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe THORChain (RUNE)

Leter du etter hvordan du kjøperTHORChain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe THORChain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

RUNE til lokale valutaer

THORChain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av THORChain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell THORChain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om THORChain

Hvor mye er THORChain (RUNE) verdt i dag?
Live RUNE prisen i USD er 1.296 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende RUNE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på RUNE til USD er $ 1.296. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for THORChain?
Markedsverdien for RUNE er $ 455.28M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av RUNE?
Den sirkulerende forsyningen av RUNE er 351.30M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forRUNE ?
RUNE oppnådde en ATH-pris på 21.26140054 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på RUNE?
RUNE så en ATL-pris på 0.00793864363964 USD.
Hva er handelsvolumet til RUNE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for RUNE er $ 1.44M USD.
Vil RUNE gå høyere i år?
RUNE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut RUNE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:50:53 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

