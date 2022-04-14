Ribus (RIB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ribus (RIB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ribus (RIB) Informasjon Ribus’s Real Estate Superapp project is a revolutionary platform that integrates the real estate market with blockchain and NFT technology, aiming to redefine how we interact with property and real estate investments. Focused on innovation, transparency, and security, the super app offers a unique experience in property ownership and investment, enabling the acquisition of property and timeshare NFTs, as well as participation in real ventures. With integrated real estate services, they provide smooth and efficient transactions, along with opportunities for passive income through tokens derived from real estate receivables. Their commitment is to democratize access to real estate investment, making it accessible to a wider audience, and providing an innovative and stable means for value growth in the cryptocurrency universe. Offisiell nettside: http://ribus.io Teknisk dokument: https://whitepaper.ribus.com.br/v1 Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x3af2dd7b91d8faceccc26d21a065267817213d37 Kjøp RIB nå!

Ribus (RIB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ribus (RIB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 295.51M $ 295.51M $ 295.51M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.15M $ 2.15M $ 2.15M All-time high: $ 0.0895 $ 0.0895 $ 0.0895 All-Time Low: $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 $ 0.004159623286186239 Nåværende pris: $ 0.007166 $ 0.007166 $ 0.007166 Lær mer om Ribus (RIB) pris

Ribus (RIB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ribus (RIB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet RIB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange RIB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RIBs tokenomics, kan du utforske RIB tokenets livepris!

Ribus (RIB) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til RIB hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for RIB nå!

RIB prisforutsigelse Vil du vite hvor RIB kan være på vei? Vår RIB prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se RIB tokenets prisforutsigelse nå!

