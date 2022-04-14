Republic Protocol (REN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Republic Protocol (REN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Republic Protocol (REN) Informasjon Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi). Offisiell nettside: https://renprotocol.org/ Teknisk dokument: https://republicprotocol.github.io/whitepaper/republic-whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0x408e41876cccdc0f92210600ef50372656052a38 Kjøp REN nå!

Republic Protocol (REN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Republic Protocol (REN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 7.74M $ 7.74M $ 7.74M Total forsyning: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Sirkulerende forsyning: $ 999.33M $ 999.33M $ 999.33M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.75M $ 7.75M $ 7.75M All-time high: $ 1.82754 $ 1.82754 $ 1.82754 All-Time Low: $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 $ 0.00690572302723013 Nåværende pris: $ 0.007746 $ 0.007746 $ 0.007746 Lær mer om Republic Protocol (REN) pris

Republic Protocol (REN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Republic Protocol (REN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår RENs tokenomics, kan du utforske REN tokenets livepris!

Hvordan kjøpe REN Interessert i å legge til Republic Protocol (REN) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe REN, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper REN på MEXC nå!

Republic Protocol (REN) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til REN hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for REN nå!

REN prisforutsigelse Vil du vite hvor REN kan være på vei? Vår REN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REN tokenets prisforutsigelse nå!

