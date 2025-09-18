Dagens Republic Protocol livepris er 0.008133 USD. Spor prisoppdateringer for REN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Republic Protocol livepris er 0.008133 USD. Spor prisoppdateringer for REN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk REN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Republic Protocol Pris(REN)

1 REN til USD livepris:

Republic Protocol (REN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:22:09 (UTC+8)

Republic Protocol (REN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
Republic Protocol (REN) sanntidsprisen er $ 0.008133. I løpet av de siste 24 timene har REN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.008009 og et toppnivå på $ 0.008371, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REN er $ 1.82718691, mens den rekordlave prisen er $ 0.00690572302723013.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REN endret seg med +1.29% i løpet av den siste timen, +1.45% over 24 timer og +1.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Republic Protocol (REN) Markedsinformasjon

No.1267

Nåværende markedsverdi på Republic Protocol er $ 8.13M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.30K. Den sirkulerende forsyningen på REN er 999.33M, med en total tilgang på 999999632.80375. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.13M.

Republic Protocol (REN) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Republic Protocol for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00011624+1.45%
30 dager$ -0.000944-10.40%
60 dager$ -0.002351-22.43%
90 dager$ +0.000242+3.06%
Republic Protocol Prisendring i dag

I dag registrerte REN en endring på $ +0.00011624 (+1.45%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Republic Protocol 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.000944 (-10.40%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Republic Protocol 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så REN en endring på $ -0.002351 (-22.43%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Republic Protocol 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.000242+3.06% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Republic Protocol (REN)?

Sjekk ut Republic Protocol Prishistorikk-siden nå.

Hva er Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Republic Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk REN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Republic Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Republic Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Republic Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Republic Protocol (REN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Republic Protocol (REN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Republic Protocol.

Sjekk Republic Protocolprisprognosen nå!

Republic Protocol (REN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Republic Protocol (REN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Republic Protocol (REN)

Leter du etter hvordan du kjøperRepublic Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Republic Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

Republic Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Republic Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Republic Protocol nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Republic Protocol

Hvor mye er Republic Protocol (REN) verdt i dag?
Live REN prisen i USD er 0.008133 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REN til USD er $ 0.008133. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Republic Protocol?
Markedsverdien for REN er $ 8.13M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REN?
Den sirkulerende forsyningen av REN er 999.33M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREN ?
REN oppnådde en ATH-pris på 1.82718691 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REN?
REN så en ATL-pris på 0.00690572302723013 USD.
Hva er handelsvolumet til REN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REN er $ 56.30K USD.
Vil REN gå høyere i år?
REN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Republic Protocol (REN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

