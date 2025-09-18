Hva er Republic Protocol (REN)

Ren is an open protocol meant to enable the permissionless and private transfer of value between any blockchain. Ren's core product, RenVM, is focused on bringing interoperability to decentralized finance (DeFi).

Republic Protocol er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Republic Protocol investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.



I tillegg kan du:

- Sjekk REN Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.

- Les anmeldelser og analyser om Republic Protocol på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Republic Protocol kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Republic Protocol Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Republic Protocol (REN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Republic Protocol (REN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Republic Protocol.

Sjekk Republic Protocolprisprognosen nå!

Republic Protocol (REN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Republic Protocol (REN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REN tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Republic Protocol (REN)

Leter du etter hvordan du kjøperRepublic Protocol? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Republic Protocol på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

REN til lokale valutaer

Prøv konverting

Republic Protocol Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Republic Protocol, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om Republic Protocol Hvor mye er Republic Protocol (REN) verdt i dag? Live REN prisen i USD er 0.008133 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende REN-til-USD-pris? $ 0.008133 . Sjekk ut Den nåværende prisen på REN til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Republic Protocol? Markedsverdien for REN er $ 8.13M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av REN? Den sirkulerende forsyningen av REN er 999.33M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREN ? REN oppnådde en ATH-pris på 1.82718691 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på REN? REN så en ATL-pris på 0.00690572302723013 USD . Hva er handelsvolumet til REN? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REN er $ 56.30K USD . Vil REN gå høyere i år? REN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REN prisprognosen for en mer grundig analyse.

Republic Protocol (REN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8) Type Informasjon 09-19 14:44:00 Bransjeoppdateringer Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3% 09-19 12:40:00 Bransjeoppdateringer Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days 09-19 11:35:00 Bransjeoppdateringer MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected" 09-18 11:44:00 Bransjeoppdateringer Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours 09-18 03:09:00 Bransjeoppdateringer Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses 09-16 14:49:00 Bransjeoppdateringer Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?