Reental (REENTAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Reental (REENTAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Reental (REENTAL) Informasjon Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets. Offisiell nettside: https://www.reental.co/en Teknisk dokument: https://assets-global.website-files.com/64883b1804f368bf8575ed2e/6543cb8842688212d1d702a3_White_Paper_Reental_V_1.0_-_ENG_30.11.2023.pdf Blokkutforsker: https://polygonscan.com/token/0x27Ab6E82F3458eDbC0703DB2756391B899Ce6324 Kjøp REENTAL nå!

Reental (REENTAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Reental (REENTAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.12M $ 24.12M $ 24.12M All-time high: $ 0.4168 $ 0.4168 $ 0.4168 All-Time Low: $ 0.17689240087998837 $ 0.17689240087998837 $ 0.17689240087998837 Nåværende pris: $ 0.1206 $ 0.1206 $ 0.1206 Lær mer om Reental (REENTAL) pris

Reental (REENTAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Reental (REENTAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REENTAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REENTAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REENTALs tokenomics, kan du utforske REENTAL tokenets livepris!

