1 REENTAL til USD livepris:

$0.109
$0.109$0.109
0.00%1D
USD
Reental (REENTAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:04:28 (UTC+8)

Reental (REENTAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.109
$ 0.109$ 0.109
24 timer lav
$ 0.1659
$ 0.1659$ 0.1659
24 timer høy

$ 0.109
$ 0.109$ 0.109

$ 0.1659
$ 0.1659$ 0.1659

$ 0.2853311847149312
$ 0.2853311847149312$ 0.2853311847149312

$ 0.17689240087998837
$ 0.17689240087998837$ 0.17689240087998837

0.00%

0.00%

-31.32%

-31.32%

Reental (REENTAL) sanntidsprisen er $ 0.109. I løpet av de siste 24 timene har REENTAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.109 og et toppnivå på $ 0.1659, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til REENTAL er $ 0.2853311847149312, mens den rekordlave prisen er $ 0.17689240087998837.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har REENTAL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -31.32% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Reental (REENTAL) Markedsinformasjon

No.8158

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 75.12
$ 75.12$ 75.12

$ 21.80M
$ 21.80M$ 21.80M

0.00
0.00 0.00

200,000,000
200,000,000 200,000,000

200,000,000
200,000,000 200,000,000

0.00%

MATIC

Nåværende markedsverdi på Reental er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 75.12. Den sirkulerende forsyningen på REENTAL er 0.00, med en total tilgang på 200000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 21.80M.

Reental (REENTAL) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Reental for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 00.00%
30 dager$ -0.0675-38.25%
60 dager$ -0.072-39.78%
90 dager$ -0.0891-44.98%
Reental Prisendring i dag

I dag registrerte REENTAL en endring på $ 0 (0.00%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Reental 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0675 (-38.25%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Reental 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så REENTAL en endring på $ -0.072 (-39.78%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Reental 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.0891-44.98% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Reental (REENTAL)?

Sjekk ut Reental Prishistorikk-siden nå.

Hva er Reental (REENTAL)

Reental is a tokenized investment platform aimed at providing the population with access to the best investment opportunities in profitable and liquid assets.

Reental er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Reental investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk REENTAL Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Reental på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Reental kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Reental Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Reental (REENTAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Reental (REENTAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Reental.

Sjekk Reentalprisprognosen nå!

Reental (REENTAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Reental (REENTAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REENTAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Reental (REENTAL)

Leter du etter hvordan du kjøperReental? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Reental på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

REENTAL til lokale valutaer

Reental Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Reental, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Reental nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Reental

Hvor mye er Reental (REENTAL) verdt i dag?
Live REENTAL prisen i USD er 0.109 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende REENTAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på REENTAL til USD er $ 0.109. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Reental?
Markedsverdien for REENTAL er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av REENTAL?
Den sirkulerende forsyningen av REENTAL er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREENTAL ?
REENTAL oppnådde en ATH-pris på 0.2853311847149312 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på REENTAL?
REENTAL så en ATL-pris på 0.17689240087998837 USD.
Hva er handelsvolumet til REENTAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REENTAL er $ 75.12 USD.
Vil REENTAL gå høyere i år?
REENTAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REENTAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:04:28 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine.

