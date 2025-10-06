Recall pris i dag

Sanntids Recall (RECALL) pris i dag er $ 0.1088, med en 1.71% endring de siste 24 timene. Nåværende RECALL til USD konverteringssats er $ 0.1088 per RECALL.

Recall rangerer for tiden som #684 etter markedsverdi på $ 21.88M, med en sirkulerende forsyning på 201.07M RECALL. I løpet av de siste 24 timene RECALL har den blitt handlet mellom $ 0.1074(laveste) og $ 0.1236 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.8448301237691339, mens tidenes laveste notering var $ 0.09447678112585194.

Kortsiktig har RECALL beveget seg -0.37% i løpet av den siste timen og -20.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 102.63K.

Recall (RECALL) Markedsinformasjon

Rangering No.684 Markedsverdi $ 21.88M$ 21.88M $ 21.88M Volum (24 timer) $ 102.63K$ 102.63K $ 102.63K Fullt utvannet markedsverdi $ 108.80M$ 108.80M $ 108.80M Opplagsforsyning 201.07M 201.07M 201.07M Maksimal forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Total forsyning 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Opplagsforsyning 20.10% Offentlig blokkjede BASE

