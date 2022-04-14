RealLink (REAL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i RealLink (REAL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

RealLink (REAL) Informasjon RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly. Offisiell nettside: https://www.reallink.vip/ Teknisk dokument: https://www.reallink.vip/#whitePaper Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TGBfBt6Y2Dm3RHdNpZAdqywBsvfdysf834/code Kjøp REAL nå!

RealLink (REAL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for RealLink (REAL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 84.81M $ 84.81M $ 84.81M Total forsyning: $ 2.92B $ 2.92B $ 2.92B Sirkulerende forsyning: $ 1.37B $ 1.37B $ 1.37B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 740.64M $ 740.64M $ 740.64M All-time high: $ 0.06582 $ 0.06582 $ 0.06582 All-Time Low: $ 0.000020000062829502 $ 0.000020000062829502 $ 0.000020000062829502 Nåværende pris: $ 0.06172 $ 0.06172 $ 0.06172 Lær mer om RealLink (REAL) pris

RealLink (REAL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak RealLink (REAL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet REAL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange REAL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår REALs tokenomics, kan du utforske REAL tokenets livepris!

Hvordan kjøpe REAL Interessert i å legge til RealLink (REAL) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe REAL, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper REAL på MEXC nå!

RealLink (REAL) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til REAL hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for REAL nå!

REAL prisforutsigelse Vil du vite hvor REAL kan være på vei? Vår REAL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se REAL tokenets prisforutsigelse nå!

