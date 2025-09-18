Hva er RealLink (REAL)

RealLink is a leading utility token in Social-Fi, widely used for tipping, payments, and rewarding creators and social engagement. Its ecosystem has surpassed 30 million users and continues to expand rapidly.

RealLink Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil RealLink (REAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine RealLink (REAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for RealLink.

Sjekk RealLinkprisprognosen nå!

RealLink (REAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak RealLink (REAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om REAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe RealLink (REAL)

Leter du etter hvordan du kjøperRealLink? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe RealLink på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

REAL til lokale valutaer

Prøv konverting

RealLink Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av RealLink, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Folk spør også: Andre spørsmål om RealLink Hvor mye er RealLink (REAL) verdt i dag? Live REAL prisen i USD er 0.06306 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende REAL-til-USD-pris? $ 0.06306 . Sjekk ut Den nåværende prisen på REAL til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for RealLink? Markedsverdien for REAL er $ 86.65M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av REAL? Den sirkulerende forsyningen av REAL er 1.37B USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forREAL ? REAL oppnådde en ATH-pris på 0.3700067490676573 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på REAL? REAL så en ATL-pris på 0.000020000062829502 USD . Hva er handelsvolumet til REAL? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for REAL er $ 661.45K USD . Vil REAL gå høyere i år? REAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut REAL prisprognosen for en mer grundig analyse.

