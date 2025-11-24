Rain Protocol (RAIN)-prisforutsigelse (USD)

Få Rain Protocol prisprognoser for 2026, 2027, 2028, 2030 og mer. Forutsi hvor mye RAIN vil øke de neste 5 årene eller mer. Forutsi fremtidige prisscenarioer umiddelbart basert på markedstrender og sentiment.

Skriv inn et tall mellom -100 og 1000 for å forutsi prisen på Rain Protocol % Beregn *Ansvarsfraskrivelse: Alle prisforutsigelser er basert på brukerinndata. $0.0036225 $0.0036225 $0.0036225 +0.66% USD Faktisk Prediksjon Rain Protocol-prisforutsigelse for 2025–2050 (USD) Rain Protocol (RAIN) prisprognose for 2025 (i år) Basert på forutsigelsen din, kan Rain Protocol potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003622 i 2025. Rain Protocol (RAIN) prisprognose for 2026 (neste år) Basert på forutsigelsen din, kan Rain Protocol potensielt se en vekst på 5.00%. Den kan nå en handelspris på $ 0.003803 i 2026. Rain Protocol (RAIN) prisprognose for 2027 (om 2 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAIN for 2027 $ 0.003993 med en 10.25% vekstrate. Rain Protocol (RAIN) prisprognose for 2028 (om 3 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAIN for 2028 $ 0.004193 med en 15.76% vekstrate. Rain Protocol (RAIN) prisprognose for 2029 (om 4 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAIN for 2029 $ 0.004403 med en 21.55% vekstrate. Rain Protocol (RAIN) prisprognose for 2030 (om 5 år) I følge prisforutsigelsesmodulen er den forventede fremtidige prisen på RAIN for 2030 $ 0.004623 med en 27.63% vekstrate. Rain Protocol (RAIN) prisprognose for 2040 (om 15 år) I 2040 kan prisen på Rain Protocol potensielt se en vekst på 107.89%. Den kan nå en handelspris på $ 0.007530. Rain Protocol (RAIN) prisprognose for 2050 (om 25 år) I 2050 kan prisen på Rain Protocol potensielt se en vekst på 238.64%. Den kan nå en handelspris på $ 0.012267. År Pris Vekst 2025 $ 0.003622 0.00%

2026 $ 0.003803 5.00%

2027 $ 0.003993 10.25%

2028 $ 0.004193 15.76%

2029 $ 0.004403 21.55%

2030 $ 0.004623 27.63%

2031 $ 0.004854 34.01%

2032 $ 0.005097 40.71% År Pris Vekst 2033 $ 0.005352 47.75%

2034 $ 0.005619 55.13%

2035 $ 0.005900 62.89%

2036 $ 0.006195 71.03%

2037 $ 0.006505 79.59%

2038 $ 0.006830 88.56%

2039 $ 0.007172 97.99%

2040 $ 0.007530 107.89% Vis mer Kortsiktig Rain Protocol-prisforutsigelse for i dag, i morgen, denne uken og 30 dager Dato Prisforutsigelse Vekst November 24, 2025(I dag) $ 0.003622 0.00%

November 25, 2025(I morgen) $ 0.003622 0.01%

December 1, 2025(Denne uken) $ 0.003625 0.10%

December 24, 2025(30 dager) $ 0.003637 0.41% Rain Protocol (RAIN) prisforutsigelse i dag Den forutsette prisen for RAIN November 24, 2025(I dag) er $0.003622 . Denne prognosen gjenspeiler det beregnede resultatet av den oppgitte vekstprosenten, og gir brukerne et øyeblikksbilde av potensielle prisbevegelser for i dag. Rain Protocol (RAIN) Prisforutsigelse i morgen For November 25, 2025(I morgen) er prisforutsigelsen for RAIN, ved å bruke en 5% årlig vekstinngang, $0.003622 . Disse resultatene gir en estimert utsikt for tokenets verdi basert på de valgte parameterne. Rain Protocol (RAIN) Prisforutsigelse denne uken December 1, 2025(Denne uken) er prisforutsigelsen for RAIN, ved å bruke en årlig vekstsats på 5% , $0.003625 . Denne ukentlige prognosen beregnes basert på samme vekstprosent for å gi en ide om potensielle pristrender de kommende dagene. Rain Protocol (RAIN) prisforutsigelse 30 dager Ser vi 30 dager fremover, er den prisprognosen for RAIN $0.003637 . Denne forutsigelsen er utledet ved å bruke 5% årlig vekst for å estimere hvor tokenets verdi kan være etter en måned.

Gjeldende Rain Protocol prisstatistikk Gjeldende pris $ 0.0036225$ 0.0036225 $ 0.0036225 Prisendring (24 t) +0.66% Markedsverdi ---- -- Opplagsforsyning ---- -- Volum (24 timer) $ 3.74M$ 3.74M $ 3.74M Volum (24 timer) -- Den siste RAIN-prisen er $ 0.0036225. Den har en 24-timers endring på +0.66%, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.74M. Videre har RAIN en sirkulerende forsyning på -- og total markedsverdi på --.

Rain Protocol Historisk pris I følge de siste dataene samlet på siden for Rain Protocol direktepris, er gjeldende pris for Rain Protocol 0.003619USD. Den sirkulerende forsyningen av Rain Protocol(RAIN) er 0.00 RAIN , som gir den en markedsverdi på $-- . Periode Endring(%) Endring(USD) Høy Lav 24 timer 0.02% $ 0.000075 $ 0.003780 $ 0.003519

7 dager 0.07% $ 0.000248 $ 0.0038 $ 0.003263

24-timers ytelse De siste 24 timene har Rain Protocol vist en prisbevegelse på $0.000075 , noe som gjenspeiler en 0.02% endring i verdien. 7-dagers ytelse I løpet av de siste 7 dagene har Rain Protocol handlet på en topp på $0.0038 og en bunn på $0.003263 . Det så en prisendring på 0.07% . Denne nylige trenden viser potensialet til RAIN for ytterligere bevegelse i markedet. 30-dagers ytelse Den siste måneden har Rain Protocol opplevd en 0.09% endring, som gjenspeiler omtrent $0.000309 av dens verdi. Dette indikerer at RAIN kan være se ytterligere prisendringer i nær fremtid.

Hvordan fungerer Rain Protocol (RAIN) prisforutsigelsesmodul? Rain Protocol-prisforutsigelsesmodulen er et brukervennlig verktøy utviklet for å hjelpe deg med å estimere potensielle fremtidige priser for RAIN basert på dine egne vekstforutsigelser. Enten du er en erfaren trader eller en nysgjerrig investor, denne modulen tilbyr en enkel og interaktiv måte å forutsi tokeners fremtidige verdi på. 1. Legg inn vekstprognosen din Start med å angi ønsket vekstprosent, som kan være enten positiv eller negativ, avhengig av markedsutsiktene dine. Dette kan gjenspeile forventningene dine for Rain Protocol det neste året, fem år eller til og med flere tiår inn i fremtiden. 2. Beregn fremtidig pris Når du har angitt veksthastigheten, klikker du på "Beregn"-knappen. Modulen vil umiddelbart beregne den anslåtte fremtidige prisen for RAIN, og gir deg en klar visualisering av hvordan forutsigelsen din påvirker tokenets verdi over tid. 3. Utforsk forskjellige scenarier Du kan eksperimentere med ulike vekstrater for å se hvordan ulike markedsforhold kan påvirke prisen til Rain Protocol. Denne fleksibiliteten lar deg analysere både optimistiske og konservative prognoser, og hjelper deg med å ta mer informerte beslutninger. 4. Brukersentiment og fellesskapsinnsikt Modulen integrerer også brukersentimentdata, slik at du kan sammenligne forutsigelsene dine med andre brukeres. Dette kollektive innspillet gir verdifull innsikt i hvordan samfunnet oppfatter fremtiden til RAIN. Tekniske indikatorer for prisforutsigelse For å forbedre nøyaktigheten av prognosen, utnytter modulen en rekke tekniske indikatorer og markedsdata. Disse inkluderer: Eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA): Hjelper med å spore tokenets pristrend ved å jevne ut svingninger og gi innsikt i potensielle trendreverseringer. Bollinger-bånd: Måler markedsvolatilitet og identifiserer potensielle overkjøpte eller oversolgte forhold. Relativ styrkeindeks (RSI): Vurderer momentumet til RAIN for å avgjøre om det er i en bullish eller bearish fase. Konvergens/divergens av glidende gjennomsnitt (MACD) Evaluerer styrken og retningen til prisbevegelser for å identifisere potensielle inngangs- og utgangspunkter. Ved å kombinere disse indikatorene med sanntids markedsdata gir modulen en dynamisk prisforutsigelse, som hjelper deg med å få dypere innsikt i det fremtidige potensialet til Rain Protocol.

Hvorfor er RAIN-prisforutsigelse viktig?

RAIN-prisforutsigelser er avgjørende av flere grunner, og investorer engasjerer seg i dem for ulike formål:

Utvikling av investeringsstrategi: Forutsigelser hjelper investorer med å formulere strategier. Ved å estimere fremtidige priser kan de bestemme når de skal kjøpe, selge eller holde kryptovaluta.

Risikovurdering: Å forstå potensielle prisbevegelser gjør det mulig for investorer å måle risikoen forbundet med en bestemt kryptoaktiva. Dette er viktig for å håndtere og redusere potensielle tap.

Markedsanalyse: Forutsigelser innebærer ofte å analysere markedstrender, nyheter og historiske data. Denne omfattende analysen hjelper investorer med å forstå markedsdynamikken og faktorene som påvirker prisendringer.

Porteføljediversifisering: Ved å forutsi hvilke kryptovalutaer som kan gi gode resultater, kan investorer diversifisere porteføljene sine tilsvarende, og spre risikoen på ulike aktiva.

Longsiktig planlegging: Investorer som leter etter langsiktige gevinster er avhengige av forutsigelser for å identifisere kryptovalutaer med potensial for fremtidig vekst.

Psykologisk beredskap: Å kjenne mulige prisscenarier forbereder investorer følelsesmessig og økonomisk for markedsvolatilitet.

Samfunnsengasjement: Forutsigelser om kryptopriser vekker ofte diskusjoner i investormiljøet, noe som fører til en bredere forståelse og kollektiv visdom om markedstrender.

