Qlindo (QLINDO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Qlindo (QLINDO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Qlindo (QLINDO) Informasjon Qlindo (QLINDO) is a protocol that uses a directed acyclic graph architecture to achieve a consensus that is, in theory, is capable of infinite scalability. With the QLINDO protocol and custom state channels, Qlindo is driving the evolution of smart contracts by allowing data sources to be integrated into distributed ledger technology (DLT). Offisiell nettside: https://qlindo.io/ Teknisk dokument: https://qlindoblob.blob.core.windows.net/files/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xc18c07a18198a6340cf4d94855fe5eb6dd33b46e Kjøp QLINDO nå!

Qlindo (QLINDO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Qlindo (QLINDO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Total forsyning: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Sirkulerende forsyning: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 7.15M $ 7.15M $ 7.15M All-time high: $ 1 $ 1 $ 1 All-Time Low: $ 0.000051242504316572 $ 0.000051242504316572 $ 0.000051242504316572 Nåværende pris: $ 0.0007154 $ 0.0007154 $ 0.0007154 Lær mer om Qlindo (QLINDO) pris

Qlindo (QLINDO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Qlindo (QLINDO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet QLINDO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange QLINDO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår QLINDOs tokenomics, kan du utforske QLINDO tokenets livepris!

