PYTHIA (PYTHIA) Informasjon World's first rat connected to AI. Bridging neurobiology, AI & future. Offisiell nettside: https://ratpythia.ai Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CreiuhfwdWCN5mJbMJtA9bBpYQrQF2tCBuZwSPWfpump Kjøp PYTHIA nå!

PYTHIA (PYTHIA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PYTHIA (PYTHIA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 57.56M $ 57.56M $ 57.56M Total forsyning: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M Sirkulerende forsyning: $ 998.38M $ 998.38M $ 998.38M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 57.65M $ 57.65M $ 57.65M All-time high: $ 0.142167 $ 0.142167 $ 0.142167 All-Time Low: $ 0.000314991994191439 $ 0.000314991994191439 $ 0.000314991994191439 Nåværende pris: $ 0.057652 $ 0.057652 $ 0.057652 Lær mer om PYTHIA (PYTHIA) pris

PYTHIA (PYTHIA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PYTHIA (PYTHIA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PYTHIA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PYTHIA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PYTHIAs tokenomics, kan du utforske PYTHIA tokenets livepris!

