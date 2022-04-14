Vulcan Forged PYR (PYR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Vulcan Forged PYR (PYR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Vulcan Forged PYR (PYR) Informasjon Designed as an easy-to-play and easy-to-build ecosystem, Vulcan Forged is a community-based project that promotes the development of world-class blockchain games by supporting developers through its development programs, incubation and crowdfunding. For blockchain game enthusiasts, Vulcan Forged is a one-stop shop where they can access popular games and a huge NFT marketplace to buy and sell digital assets in-game. The entire ecosystem is powered by its own PYR settlement, staking and utility token. The ERC20-compatible PYR is a cross-platform currency that can be used in game titles that are part of the Vulcan Forged ecosystem. Offisiell nettside: https://vulcanforged.com/ Teknisk dokument: https://vulcan-forged.gitbook.io/whitepaper Blokkutforsker: https://polygonscan.com/tokens/0x430ef9263e76dae63c84292c3409d61c598e9682/token-transfers

Vulcan Forged PYR (PYR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Vulcan Forged PYR (PYR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 47.23M $ 47.23M $ 47.23M Total forsyning: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Sirkulerende forsyning: $ 44.26M $ 44.26M $ 44.26M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 53.35M $ 53.35M $ 53.35M All-time high: $ 10.777 $ 10.777 $ 10.777 All-Time Low: $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 $ 0.7835812421276203 Nåværende pris: $ 1.067 $ 1.067 $ 1.067 Lær mer om Vulcan Forged PYR (PYR) pris

Vulcan Forged PYR (PYR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Vulcan Forged PYR (PYR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PYR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PYR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PYRs tokenomics, kan du utforske PYR tokenets livepris!

Vulcan Forged PYR (PYR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PYR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PYR nå!

PYR prisforutsigelse Vil du vite hvor PYR kan være på vei? Vår PYR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PYR tokenets prisforutsigelse nå!

