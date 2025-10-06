PUNKVISM pris i dag

Sanntids PUNKVISM (PVT) pris i dag er $ 0.00135, med en 1.31% endring de siste 24 timene. Nåværende PVT til USD konverteringssats er $ 0.00135 per PVT.

PUNKVISM rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- PVT. I løpet av de siste 24 timene PVT har den blitt handlet mellom $ 0.00133(laveste) og $ 0.001405 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har PVT beveget seg -0.81% i løpet av den siste timen og -5.33% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 58.68K.

PUNKVISM (PVT) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 58.68K$ 58.68K $ 58.68K Fullt utvannet markedsverdi $ 13.50M$ 13.50M $ 13.50M Opplagsforsyning ---- -- Total forsyning 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blokkjede SOL

Nåværende markedsverdi på PUNKVISM er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 58.68K. Den sirkulerende forsyningen på PVT er --, med en total tilgang på 10000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 13.50M.