PussFi (PUSS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PussFi (PUSS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

PussFi (PUSS) Informasjon $PUSS memecoin is the native utility coin of the PussFi Ecosystem, part of one of the largest blockchain-based social media platforms, Steemit. Bloggers on Steemit can boost their blogging rewards and enjoy various features by utilizing $PUSS. Offisiell nettside: https://puss.meme Teknisk dokument: https://puss.meme/whitepaper.pdf Blokkutforsker: https://tronscan.org/#/token20/TX5eXdf8458bZ77fk8xdvUgiQmC3L93iv7 Kjøp PUSS nå!

PussFi (PUSS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PussFi (PUSS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 878.82M $ 878.82M $ 878.82M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.42M $ 6.42M $ 6.42M All-time high: $ 0.014806 $ 0.014806 $ 0.014806 All-Time Low: $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 $ 0.002662291160433573 Nåværende pris: $ 0.006416 $ 0.006416 $ 0.006416 Lær mer om PussFi (PUSS) pris

PussFi (PUSS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PussFi (PUSS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PUSS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PUSS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PUSSs tokenomics, kan du utforske PUSS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PUSS Interessert i å legge til PussFi (PUSS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PUSS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PUSS på MEXC nå!

PussFi (PUSS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PUSS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PUSS nå!

PUSS prisforutsigelse Vil du vite hvor PUSS kan være på vei? Vår PUSS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PUSS tokenets prisforutsigelse nå!

