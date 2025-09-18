Dagens Propchain livepris er 0.4314 USD. Spor prisoppdateringer for PROPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PROPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Propchain livepris er 0.4314 USD. Spor prisoppdateringer for PROPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PROPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om PROPC

PROPC Prisinformasjon

PROPC teknisk dokument

PROPC Offisiell nettside

PROPC tokenomics

PROPC Prisprognose

PROPC-historikk

PROPC Kjøpeguide

PROPC-til-fiat-valutakonverter

PROPC Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Propchain Logo

Propchain Pris(PROPC)

1 PROPC til USD livepris:

$0.4322
$0.4322$0.4322
-0.57%1D
USD
Propchain (PROPC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:20:05 (UTC+8)

Propchain (PROPC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.4053
$ 0.4053$ 0.4053
24 timer lav
$ 0.49
$ 0.49$ 0.49
24 timer høy

$ 0.4053
$ 0.4053$ 0.4053

$ 0.49
$ 0.49$ 0.49

$ 5.341897333509249
$ 5.341897333509249$ 5.341897333509249

$ 0.3007309977264045
$ 0.3007309977264045$ 0.3007309977264045

-0.10%

-0.57%

-12.41%

-12.41%

Propchain (PROPC) sanntidsprisen er $ 0.4314. I løpet av de siste 24 timene har PROPC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.4053 og et toppnivå på $ 0.49, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PROPC er $ 5.341897333509249, mens den rekordlave prisen er $ 0.3007309977264045.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PROPC endret seg med -0.10% i løpet av den siste timen, -0.57% over 24 timer og -12.41% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Propchain (PROPC) Markedsinformasjon

No.1003

$ 16.61M
$ 16.61M$ 16.61M

$ 156.41K
$ 156.41K$ 156.41K

$ 43.14M
$ 43.14M$ 43.14M

38.51M
38.51M 38.51M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

63,763,336.9999994
63,763,336.9999994 63,763,336.9999994

38.51%

ETH

Nåværende markedsverdi på Propchain er $ 16.61M, med et 24-timers handelsvolum på $ 156.41K. Den sirkulerende forsyningen på PROPC er 38.51M, med en total tilgang på 63763336.9999994. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 43.14M.

Propchain (PROPC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Propchain for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.002478-0.57%
30 dager$ -0.1915-30.75%
60 dager$ -0.0342-7.35%
90 dager$ +0.0233+5.70%
Propchain Prisendring i dag

I dag registrerte PROPC en endring på $ -0.002478 (-0.57%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Propchain 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.1915 (-30.75%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Propchain 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PROPC en endring på $ -0.0342 (-7.35%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Propchain 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0233+5.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Propchain (PROPC)?

Sjekk ut Propchain Prishistorikk-siden nå.

Hva er Propchain (PROPC)

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

Propchain er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Propchain investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PROPC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Propchain på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Propchain kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Propchain Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Propchain (PROPC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Propchain (PROPC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Propchain.

Sjekk Propchainprisprognosen nå!

Propchain (PROPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Propchain (PROPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PROPC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Propchain (PROPC)

Leter du etter hvordan du kjøperPropchain? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Propchain på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PROPC til lokale valutaer

1 Propchain(PROPC) til VND
11,352.291
1 Propchain(PROPC) til AUD
A$0.651414
1 Propchain(PROPC) til GBP
0.319236
1 Propchain(PROPC) til EUR
0.36669
1 Propchain(PROPC) til USD
$0.4314
1 Propchain(PROPC) til MYR
RM1.81188
1 Propchain(PROPC) til TRY
17.851332
1 Propchain(PROPC) til JPY
¥63.4158
1 Propchain(PROPC) til ARS
ARS$636.280488
1 Propchain(PROPC) til RUB
36.0219
1 Propchain(PROPC) til INR
38.002026
1 Propchain(PROPC) til IDR
Rp7,189.997124
1 Propchain(PROPC) til KRW
602.510496
1 Propchain(PROPC) til PHP
24.615684
1 Propchain(PROPC) til EGP
￡E.20.776224
1 Propchain(PROPC) til BRL
R$2.290734
1 Propchain(PROPC) til CAD
C$0.591018
1 Propchain(PROPC) til BDT
52.518636
1 Propchain(PROPC) til NGN
644.839464
1 Propchain(PROPC) til COP
$1,685.15625
1 Propchain(PROPC) til ZAR
R.7.471848
1 Propchain(PROPC) til UAH
17.825448
1 Propchain(PROPC) til TZS
T.Sh.1,067.818536
1 Propchain(PROPC) til VES
Bs70.3182
1 Propchain(PROPC) til CLP
$411.987
1 Propchain(PROPC) til PKR
Rs122.448576
1 Propchain(PROPC) til KZT
233.564274
1 Propchain(PROPC) til THB
฿13.722834
1 Propchain(PROPC) til TWD
NT$13.041222
1 Propchain(PROPC) til AED
د.إ1.583238
1 Propchain(PROPC) til CHF
Fr0.340806
1 Propchain(PROPC) til HKD
HK$3.351978
1 Propchain(PROPC) til AMD
֏165.09678
1 Propchain(PROPC) til MAD
.د.م3.891228
1 Propchain(PROPC) til MXN
$7.933446
1 Propchain(PROPC) til SAR
ريال1.61775
1 Propchain(PROPC) til ETB
Br61.936098
1 Propchain(PROPC) til KES
KSh55.728252
1 Propchain(PROPC) til JOD
د.أ0.3058626
1 Propchain(PROPC) til PLN
1.561668
1 Propchain(PROPC) til RON
лв1.859334
1 Propchain(PROPC) til SEK
kr4.059474
1 Propchain(PROPC) til BGN
лв0.716124
1 Propchain(PROPC) til HUF
Ft143.319708
1 Propchain(PROPC) til CZK
8.917038
1 Propchain(PROPC) til KWD
د.ك0.131577
1 Propchain(PROPC) til ILS
1.436562
1 Propchain(PROPC) til BOB
Bs2.980974
1 Propchain(PROPC) til AZN
0.73338
1 Propchain(PROPC) til TJS
SM4.037904
1 Propchain(PROPC) til GEL
1.16478
1 Propchain(PROPC) til AOA
Kz393.251298
1 Propchain(PROPC) til BHD
.د.ب0.1626378
1 Propchain(PROPC) til BMD
$0.4314
1 Propchain(PROPC) til DKK
kr2.73939
1 Propchain(PROPC) til HNL
L11.306994
1 Propchain(PROPC) til MUR
19.559676
1 Propchain(PROPC) til NAD
$7.48479
1 Propchain(PROPC) til NOK
kr4.288116
1 Propchain(PROPC) til NZD
$0.73338
1 Propchain(PROPC) til PAB
B/.0.4314
1 Propchain(PROPC) til PGK
K1.803252
1 Propchain(PROPC) til QAR
ر.ق1.565982
1 Propchain(PROPC) til RSD
дин.43.027836
1 Propchain(PROPC) til UZS
soʻm5,325.922038
1 Propchain(PROPC) til ALL
L35.573244
1 Propchain(PROPC) til ANG
ƒ0.772206
1 Propchain(PROPC) til AWG
ƒ0.77652
1 Propchain(PROPC) til BBD
$0.8628
1 Propchain(PROPC) til BAM
KM0.716124
1 Propchain(PROPC) til BIF
Fr1,287.729
1 Propchain(PROPC) til BND
$0.552192
1 Propchain(PROPC) til BSD
$0.4314
1 Propchain(PROPC) til JMD
$69.200874
1 Propchain(PROPC) til KHR
1,732.528284
1 Propchain(PROPC) til KMF
Fr180.3252
1 Propchain(PROPC) til LAK
9,378.260682
1 Propchain(PROPC) til LKR
Rs130.489872
1 Propchain(PROPC) til MDL
L7.1181
1 Propchain(PROPC) til MGA
Ar1,908.845778
1 Propchain(PROPC) til MOP
P3.455514
1 Propchain(PROPC) til MVR
6.60042
1 Propchain(PROPC) til MWK
MK748.957854
1 Propchain(PROPC) til MZN
MT27.56646
1 Propchain(PROPC) til NPR
Rs60.792888
1 Propchain(PROPC) til PYG
3,081.0588
1 Propchain(PROPC) til RWF
Fr625.0986
1 Propchain(PROPC) til SBD
$3.53748
1 Propchain(PROPC) til SCR
6.181962
1 Propchain(PROPC) til SRD
$16.432026
1 Propchain(PROPC) til SVC
$3.77475
1 Propchain(PROPC) til SZL
L7.48479
1 Propchain(PROPC) til TMT
m1.5099
1 Propchain(PROPC) til TND
د.ت1.255374
1 Propchain(PROPC) til TTD
$2.920578
1 Propchain(PROPC) til UGX
Sh1,513.3512
1 Propchain(PROPC) til XAF
Fr240.7212
1 Propchain(PROPC) til XCD
$1.16478
1 Propchain(PROPC) til XOF
Fr240.7212
1 Propchain(PROPC) til XPF
Fr43.5714
1 Propchain(PROPC) til BWP
P5.746248
1 Propchain(PROPC) til BZD
$0.867114
1 Propchain(PROPC) til CVE
$40.456692
1 Propchain(PROPC) til DJF
Fr76.3578
1 Propchain(PROPC) til DOP
$26.755428
1 Propchain(PROPC) til DZD
د.ج55.892184
1 Propchain(PROPC) til FJD
$0.97065
1 Propchain(PROPC) til GNF
Fr3,751.023
1 Propchain(PROPC) til GTQ
Q3.304524
1 Propchain(PROPC) til GYD
$90.287706
1 Propchain(PROPC) til ISK
kr52.1994

Propchain Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Propchain, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Propchain nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Propchain

Hvor mye er Propchain (PROPC) verdt i dag?
Live PROPC prisen i USD er 0.4314 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PROPC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PROPC til USD er $ 0.4314. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Propchain?
Markedsverdien for PROPC er $ 16.61M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PROPC?
Den sirkulerende forsyningen av PROPC er 38.51M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPROPC ?
PROPC oppnådde en ATH-pris på 5.341897333509249 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PROPC?
PROPC så en ATL-pris på 0.3007309977264045 USD.
Hva er handelsvolumet til PROPC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PROPC er $ 156.41K USD.
Vil PROPC gå høyere i år?
PROPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PROPC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:20:05 (UTC+8)

Propchain (PROPC) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

PROPC-til-USD-kalkulator

Beløp

PROPC
PROPC
USD
USD

1 PROPC = 0.4314 USD

Handle PROPC

PROPCUSDT
$0.4322
$0.4322$0.4322
-0.43%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker