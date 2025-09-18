Dagens Peercoin livepris er 0.3134 USD. Spor prisoppdateringer for PPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Peercoin livepris er 0.3134 USD. Spor prisoppdateringer for PPC til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk PPC pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Peercoin Logo

Peercoin Pris(PPC)

Peercoin (PPC) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:02:20 (UTC+8)

Peercoin (PPC) Prisinformasjon (USD)

Peercoin (PPC) sanntidsprisen er $ 0.3134. I løpet av de siste 24 timene har PPC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.3077 og et toppnivå på $ 0.3168, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til PPC er $ 13.659117475235384, mens den rekordlave prisen er $ 0.0948585635162.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har PPC endret seg med +0.12% i løpet av den siste timen, +1.16% over 24 timer og +2.48% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Peercoin (PPC) Markedsinformasjon

No.1209

Nåværende markedsverdi på Peercoin er $ 9.34M, med et 24-timers handelsvolum på $ 61.03K. Den sirkulerende forsyningen på PPC er 29.79M, med en total tilgang på 29787568.57891835. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.34M.

Peercoin (PPC) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Peercoin for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.003594+1.16%
30 dager$ +0.0147+4.92%
60 dager$ +0.0119+3.94%
90 dager$ +0.0541+20.86%
Peercoin Prisendring i dag

I dag registrerte PPC en endring på $ +0.003594 (+1.16%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Peercoin 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.0147 (+4.92%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Peercoin 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så PPC en endring på $ +0.0119 (+3.94%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Peercoin 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0541+20.86% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Peercoin (PPC)?

Sjekk ut Peercoin Prishistorikk-siden nå.

Hva er Peercoin (PPC)

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

Peercoin er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Peercoin investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk PPC Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Peercoin på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Peercoin kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Peercoin Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Peercoin (PPC) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Peercoin (PPC) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Peercoin.

Sjekk Peercoinprisprognosen nå!

Peercoin (PPC) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Peercoin (PPC) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om PPC tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Peercoin (PPC)

Leter du etter hvordan du kjøperPeercoin? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Peercoin på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

PPC til lokale valutaer

Peercoin Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Peercoin, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Peercoin nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Peercoin

Hvor mye er Peercoin (PPC) verdt i dag?
Live PPC prisen i USD er 0.3134 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende PPC-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på PPC til USD er $ 0.3134. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Peercoin?
Markedsverdien for PPC er $ 9.34M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av PPC?
Den sirkulerende forsyningen av PPC er 29.79M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPPC ?
PPC oppnådde en ATH-pris på 13.659117475235384 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på PPC?
PPC så en ATL-pris på 0.0948585635162 USD.
Hva er handelsvolumet til PPC?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PPC er $ 61.03K USD.
Vil PPC gå høyere i år?
PPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PPC prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 02:02:20 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

