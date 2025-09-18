Hva er Peercoin (PPC)

Peercoin is a decentralized digital currency. It is the first blockchain to implement a Proof-of-Stake (PoS) consensus mechanism. Peercoin is renowned for its fair distribution through both mining and staking, its commitment to decentralization, and its long-standing stability, all of which contribute to its distinct position in the cryptocurrency ecosystem.

Folk spør også: Andre spørsmål om Peercoin Hvor mye er Peercoin (PPC) verdt i dag? Live PPC prisen i USD er 0.3134 USD , oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene. Hva er gjeldende PPC-til-USD-pris? $ 0.3134 . Sjekk ut Den nåværende prisen på PPC til USD er. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering. Hva er markedsverdien for Peercoin? Markedsverdien for PPC er $ 9.34M USD . Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering. Hva er den sirkulerende forsyningen av PPC? Den sirkulerende forsyningen av PPC er 29.79M USD . Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPPC ? PPC oppnådde en ATH-pris på 13.659117475235384 USD . Hva var den laveste prisen (ATL) på PPC? PPC så en ATL-pris på 0.0948585635162 USD . Hva er handelsvolumet til PPC? Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for PPC er $ 61.03K USD . Vil PPC gå høyere i år? PPC kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut PPC prisprognosen for en mer grundig analyse.

Peercoin (PPC) Viktige bransjeoppdateringer

