PepeFork (PORK) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i PepeFork (PORK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

PepeFork (PORK) Informasjon

PepeFork is a meme coin on Ethereum.

Offisiell nettside:
https://www.pond0x.com/
Blokkutforsker:
https://etherscan.io/token/0xb9f599ce614Feb2e1BBe58F180F370D05b39344E

PepeFork (PORK) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PepeFork (PORK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 13.04M
Total forsyning:
$ 420.69T
Sirkulerende forsyning:
$ 407.62T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 13.46M
All-time high:
$ 0.0000009099
All-Time Low:
$ 0.000000000222312258
Nåværende pris:
$ 0.00000003199
PepeFork (PORK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak PepeFork (PORK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet PORK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange PORK tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår PORKs tokenomics, kan du utforske PORK tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

