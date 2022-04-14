PepeFork (PORK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PepeFork (PORK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PepeFork (PORK) Informasjon PepeFork is a meme coin on Ethereum. Offisiell nettside: https://www.pond0x.com/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xb9f599ce614Feb2e1BBe58F180F370D05b39344E Kjøp PORK nå!

PepeFork (PORK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PepeFork (PORK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 13.04M $ 13.04M $ 13.04M Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 407.62T $ 407.62T $ 407.62T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 13.46M $ 13.46M $ 13.46M All-time high: $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 $ 0.0000009099 All-Time Low: $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 $ 0.000000000222312258 Nåværende pris: $ 0.00000003199 $ 0.00000003199 $ 0.00000003199 Lær mer om PepeFork (PORK) pris

PepeFork (PORK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PepeFork (PORK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PORK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PORK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PORKs tokenomics, kan du utforske PORK tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PORK Interessert i å legge til PepeFork (PORK) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PORK, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PORK på MEXC nå!

PepeFork (PORK) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PORK hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PORK nå!

PORK prisforutsigelse Vil du vite hvor PORK kan være på vei? Vår PORK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PORK tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!