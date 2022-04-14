PortugalNationalTeam (POR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i PortugalNationalTeam (POR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

PortugalNationalTeam (POR) Informasjon One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform. Offisiell nettside: https://www.fpf.pt/pt/ Blokkutforsker: https://chiliscan.com/token/0xffad7930b474d45933c93b83a2802204b8787129 Kjøp POR nå!

PortugalNationalTeam (POR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for PortugalNationalTeam (POR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.65M $ 4.65M $ 4.65M Total forsyning: $ 19.93M $ 19.93M $ 19.93M Sirkulerende forsyning: $ 5.58M $ 5.58M $ 5.58M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.61M $ 16.61M $ 16.61M All-time high: $ 7.363 $ 7.363 $ 7.363 All-Time Low: $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 $ 0.2656811220211176 Nåværende pris: $ 0.8332 $ 0.8332 $ 0.8332 Lær mer om PortugalNationalTeam (POR) pris

PortugalNationalTeam (POR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak PortugalNationalTeam (POR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PORs tokenomics, kan du utforske POR tokenets livepris!

PortugalNationalTeam (POR) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til POR hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for POR nå!

POR prisforutsigelse Vil du vite hvor POR kan være på vei? Vår POR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se POR tokenets prisforutsigelse nå!

