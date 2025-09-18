Dagens PortugalNationalTeam livepris er 0.8612 USD. Spor prisoppdateringer for POR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens PortugalNationalTeam livepris er 0.8612 USD. Spor prisoppdateringer for POR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

PortugalNationalTeam (POR) Live prisdiagram
PortugalNationalTeam (POR) Prisinformasjon (USD)

PortugalNationalTeam (POR) sanntidsprisen er $ 0.8612. I løpet av de siste 24 timene har POR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.8504 og et toppnivå på $ 0.865, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POR er $ 7.238832958419752, mens den rekordlave prisen er $ 0.2656811220211176.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POR endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, +0.73% over 24 timer og +1.35% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

PortugalNationalTeam (POR) Markedsinformasjon

No.1493

$ 4.81M
$ 4.81M$ 4.81M

$ 18.38K
$ 18.38K$ 18.38K

$ 17.16M
$ 17.16M$ 17.16M

5.58M
5.58M 5.58M

19,930,000
19,930,000 19,930,000

CHZ

Nåværende markedsverdi på PortugalNationalTeam er $ 4.81M, med et 24-timers handelsvolum på $ 18.38K. Den sirkulerende forsyningen på POR er 5.58M, med en total tilgang på 19930000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.16M.

PortugalNationalTeam (POR) Prishistorikk USD

Spor prisendringene PortugalNationalTeam for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.006241+0.73%
30 dager$ -0.0762-8.13%
60 dager$ +0.031+3.73%
90 dager$ +0.0013+0.15%
PortugalNationalTeam Prisendring i dag

I dag registrerte POR en endring på $ +0.006241 (+0.73%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

PortugalNationalTeam 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0762 (-8.13%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

PortugalNationalTeam 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så POR en endring på $ +0.031 (+3.73%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

PortugalNationalTeam 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0013+0.15% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for PortugalNationalTeam (POR)?

Sjekk ut PortugalNationalTeam Prishistorikk-siden nå.

Hva er PortugalNationalTeam (POR)

One of the biggest names in world football, Portugal is the reigning European Champions and also won the inaugural UEFA Nations League in 2019. Six of Portugal’s 26-man squad for the Euros currently play for clubs from the Socios.com roster, including Captain Cristiano Ronaldo (Juventus), Bernardo Silva and Rúben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (Paris Saint-Germain), Gonçalo Guedes (Valencia CF) and João Félix (Atlético de Madrid). Portugal National Team Fan Token (POR) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

PortugalNationalTeam er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere PortugalNationalTeam investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk POR Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om PortugalNationalTeam på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din PortugalNationalTeam kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

PortugalNationalTeam Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil PortugalNationalTeam (POR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine PortugalNationalTeam (POR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for PortugalNationalTeam.

Sjekk PortugalNationalTeamprisprognosen nå!

PortugalNationalTeam (POR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak PortugalNationalTeam (POR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POR tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe PortugalNationalTeam (POR)

Leter du etter hvordan du kjøperPortugalNationalTeam? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe PortugalNationalTeam på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

POR til lokale valutaer

For en mer dyptgående forståelse av PortugalNationalTeam, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell PortugalNationalTeam nettside

Offisiell PortugalNationalTeam nettside
Folk spør også: Andre spørsmål om PortugalNationalTeam

Hvor mye er PortugalNationalTeam (POR) verdt i dag?
Live POR prisen i USD er 0.8612 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POR til USD er $ 0.8612. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for PortugalNationalTeam?
Markedsverdien for POR er $ 4.81M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POR?
Den sirkulerende forsyningen av POR er 5.58M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOR ?
POR oppnådde en ATH-pris på 7.238832958419752 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POR?
POR så en ATL-pris på 0.2656811220211176 USD.
Hva er handelsvolumet til POR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POR er $ 18.38K USD.
Vil POR gå høyere i år?
POR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:19:28 (UTC+8)

PortugalNationalTeam (POR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

