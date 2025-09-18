Dagens POPCAT livepris er 0.2702 USD. Spor prisoppdateringer for POPCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POPCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens POPCAT livepris er 0.2702 USD. Spor prisoppdateringer for POPCAT til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk POPCAT pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om POPCAT

POPCAT Prisinformasjon

POPCAT Offisiell nettside

POPCAT tokenomics

POPCAT Prisprognose

POPCAT-historikk

POPCAT Kjøpeguide

POPCAT-til-fiat-valutakonverter

POPCAT Spot

Før-marked

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

POPCAT Logo

POPCAT Pris(POPCAT)

1 POPCAT til USD livepris:

$0.27
$0.27$0.27
-0.29%1D
USD
POPCAT (POPCAT) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:19:19 (UTC+8)

POPCAT (POPCAT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.2677
$ 0.2677$ 0.2677
24 timer lav
$ 0.2931
$ 0.2931$ 0.2931
24 timer høy

$ 0.2677
$ 0.2677$ 0.2677

$ 0.2931
$ 0.2931$ 0.2931

$ 2.067410259204997
$ 2.067410259204997$ 2.067410259204997

$ 0.000008429262052485
$ 0.000008429262052485$ 0.000008429262052485

+0.37%

-0.29%

-6.06%

-6.06%

POPCAT (POPCAT) sanntidsprisen er $ 0.2702. I løpet av de siste 24 timene har POPCAT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.2677 og et toppnivå på $ 0.2931, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POPCAT er $ 2.067410259204997, mens den rekordlave prisen er $ 0.000008429262052485.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POPCAT endret seg med +0.37% i løpet av den siste timen, -0.29% over 24 timer og -6.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

POPCAT (POPCAT) Markedsinformasjon

No.177

$ 264.79M
$ 264.79M$ 264.79M

$ 2.63M
$ 2.63M$ 2.63M

$ 264.79M
$ 264.79M$ 264.79M

979.97M
979.97M 979.97M

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

979,973,220.96
979,973,220.96 979,973,220.96

99.99%

0.01%

SOL

Nåværende markedsverdi på POPCAT er $ 264.79M, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.63M. Den sirkulerende forsyningen på POPCAT er 979.97M, med en total tilgang på 979973220.96. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 264.79M.

POPCAT (POPCAT) Prishistorikk USD

Spor prisendringene POPCAT for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000785-0.29%
30 dager$ -0.0141-4.96%
60 dager$ -0.146-35.08%
90 dager$ +0.0136+5.30%
POPCAT Prisendring i dag

I dag registrerte POPCAT en endring på $ -0.000785 (-0.29%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

POPCAT 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -0.0141 (-4.96%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

POPCAT 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så POPCAT en endring på $ -0.146 (-35.08%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

POPCAT 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +0.0136+5.30% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for POPCAT (POPCAT)?

Sjekk ut POPCAT Prishistorikk-siden nå.

Hva er POPCAT (POPCAT)

Popcat is a meme coin on the Solana chain.

POPCAT er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere POPCAT investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk POPCAT Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om POPCAT på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din POPCAT kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

POPCAT Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil POPCAT (POPCAT) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine POPCAT (POPCAT) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for POPCAT.

Sjekk POPCATprisprognosen nå!

POPCAT (POPCAT) tokenomics

Å forstå tokenomics bak POPCAT (POPCAT) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om POPCAT tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe POPCAT (POPCAT)

Leter du etter hvordan du kjøperPOPCAT? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe POPCAT på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

POPCAT til lokale valutaer

1 POPCAT(POPCAT) til VND
7,110.313
1 POPCAT(POPCAT) til AUD
A$0.408002
1 POPCAT(POPCAT) til GBP
0.199948
1 POPCAT(POPCAT) til EUR
0.22967
1 POPCAT(POPCAT) til USD
$0.2702
1 POPCAT(POPCAT) til MYR
RM1.13484
1 POPCAT(POPCAT) til TRY
11.180876
1 POPCAT(POPCAT) til JPY
¥39.7194
1 POPCAT(POPCAT) til ARS
ARS$398.523384
1 POPCAT(POPCAT) til RUB
22.5617
1 POPCAT(POPCAT) til INR
23.801918
1 POPCAT(POPCAT) til IDR
Rp4,503.331532
1 POPCAT(POPCAT) til KRW
377.372128
1 POPCAT(POPCAT) til PHP
15.417612
1 POPCAT(POPCAT) til EGP
￡E.13.012832
1 POPCAT(POPCAT) til BRL
R$1.434762
1 POPCAT(POPCAT) til CAD
C$0.370174
1 POPCAT(POPCAT) til BDT
32.894148
1 POPCAT(POPCAT) til NGN
403.884152
1 POPCAT(POPCAT) til COP
$1,055.46875
1 POPCAT(POPCAT) til ZAR
R.4.679864
1 POPCAT(POPCAT) til UAH
11.164664
1 POPCAT(POPCAT) til TZS
T.Sh.668.809848
1 POPCAT(POPCAT) til VES
Bs44.0426
1 POPCAT(POPCAT) til CLP
$258.041
1 POPCAT(POPCAT) til PKR
Rs76.693568
1 POPCAT(POPCAT) til KZT
146.288982
1 POPCAT(POPCAT) til THB
฿8.595062
1 POPCAT(POPCAT) til TWD
NT$8.168146
1 POPCAT(POPCAT) til AED
د.إ0.991634
1 POPCAT(POPCAT) til CHF
Fr0.213458
1 POPCAT(POPCAT) til HKD
HK$2.099454
1 POPCAT(POPCAT) til AMD
֏103.40554
1 POPCAT(POPCAT) til MAD
.د.م2.437204
1 POPCAT(POPCAT) til MXN
$4.968978
1 POPCAT(POPCAT) til SAR
ريال1.01325
1 POPCAT(POPCAT) til ETB
Br38.792614
1 POPCAT(POPCAT) til KES
KSh34.904436
1 POPCAT(POPCAT) til JOD
د.أ0.1915718
1 POPCAT(POPCAT) til PLN
0.978124
1 POPCAT(POPCAT) til RON
лв1.164562
1 POPCAT(POPCAT) til SEK
kr2.542582
1 POPCAT(POPCAT) til BGN
лв0.448532
1 POPCAT(POPCAT) til HUF
Ft89.765844
1 POPCAT(POPCAT) til CZK
5.585034
1 POPCAT(POPCAT) til KWD
د.ك0.082411
1 POPCAT(POPCAT) til ILS
0.899766
1 POPCAT(POPCAT) til BOB
Bs1.867082
1 POPCAT(POPCAT) til AZN
0.45934
1 POPCAT(POPCAT) til TJS
SM2.529072
1 POPCAT(POPCAT) til GEL
0.72954
1 POPCAT(POPCAT) til AOA
Kz246.306214
1 POPCAT(POPCAT) til BHD
.د.ب0.1018654
1 POPCAT(POPCAT) til BMD
$0.2702
1 POPCAT(POPCAT) til DKK
kr1.71577
1 POPCAT(POPCAT) til HNL
L7.081942
1 POPCAT(POPCAT) til MUR
12.250868
1 POPCAT(POPCAT) til NAD
$4.68797
1 POPCAT(POPCAT) til NOK
kr2.685788
1 POPCAT(POPCAT) til NZD
$0.45934
1 POPCAT(POPCAT) til PAB
B/.0.2702
1 POPCAT(POPCAT) til PGK
K1.129436
1 POPCAT(POPCAT) til QAR
ر.ق0.980826
1 POPCAT(POPCAT) til RSD
дин.26.949748
1 POPCAT(POPCAT) til UZS
soʻm3,335.800034
1 POPCAT(POPCAT) til ALL
L22.280692
1 POPCAT(POPCAT) til ANG
ƒ0.483658
1 POPCAT(POPCAT) til AWG
ƒ0.48636
1 POPCAT(POPCAT) til BBD
$0.5404
1 POPCAT(POPCAT) til BAM
KM0.448532
1 POPCAT(POPCAT) til BIF
Fr806.547
1 POPCAT(POPCAT) til BND
$0.345856
1 POPCAT(POPCAT) til BSD
$0.2702
1 POPCAT(POPCAT) til JMD
$43.342782
1 POPCAT(POPCAT) til KHR
1,085.139412
1 POPCAT(POPCAT) til KMF
Fr112.9436
1 POPCAT(POPCAT) til LAK
5,873.912926
1 POPCAT(POPCAT) til LKR
Rs81.730096
1 POPCAT(POPCAT) til MDL
L4.4583
1 POPCAT(POPCAT) til MGA
Ar1,195.572854
1 POPCAT(POPCAT) til MOP
P2.164302
1 POPCAT(POPCAT) til MVR
4.13406
1 POPCAT(POPCAT) til MWK
MK469.096922
1 POPCAT(POPCAT) til MZN
MT17.26578
1 POPCAT(POPCAT) til NPR
Rs38.076584
1 POPCAT(POPCAT) til PYG
1,929.7684
1 POPCAT(POPCAT) til RWF
Fr391.5198
1 POPCAT(POPCAT) til SBD
$2.21564
1 POPCAT(POPCAT) til SCR
3.871966
1 POPCAT(POPCAT) til SRD
$10.291918
1 POPCAT(POPCAT) til SVC
$2.36425
1 POPCAT(POPCAT) til SZL
L4.68797
1 POPCAT(POPCAT) til TMT
m0.9457
1 POPCAT(POPCAT) til TND
د.ت0.786282
1 POPCAT(POPCAT) til TTD
$1.829254
1 POPCAT(POPCAT) til UGX
Sh947.8616
1 POPCAT(POPCAT) til XAF
Fr150.7716
1 POPCAT(POPCAT) til XCD
$0.72954
1 POPCAT(POPCAT) til XOF
Fr150.7716
1 POPCAT(POPCAT) til XPF
Fr27.2902
1 POPCAT(POPCAT) til BWP
P3.599064
1 POPCAT(POPCAT) til BZD
$0.543102
1 POPCAT(POPCAT) til CVE
$25.339356
1 POPCAT(POPCAT) til DJF
Fr47.8254
1 POPCAT(POPCAT) til DOP
$16.757804
1 POPCAT(POPCAT) til DZD
د.ج35.007112
1 POPCAT(POPCAT) til FJD
$0.60795
1 POPCAT(POPCAT) til GNF
Fr2,349.389
1 POPCAT(POPCAT) til GTQ
Q2.069732
1 POPCAT(POPCAT) til GYD
$56.550158
1 POPCAT(POPCAT) til ISK
kr32.6942

POPCAT Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av POPCAT, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell POPCAT nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om POPCAT

Hvor mye er POPCAT (POPCAT) verdt i dag?
Live POPCAT prisen i USD er 0.2702 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende POPCAT-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på POPCAT til USD er $ 0.2702. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for POPCAT?
Markedsverdien for POPCAT er $ 264.79M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av POPCAT?
Den sirkulerende forsyningen av POPCAT er 979.97M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forPOPCAT ?
POPCAT oppnådde en ATH-pris på 2.067410259204997 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på POPCAT?
POPCAT så en ATL-pris på 0.000008429262052485 USD.
Hva er handelsvolumet til POPCAT?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for POPCAT er $ 2.63M USD.
Vil POPCAT gå høyere i år?
POPCAT kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut POPCAT prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:19:19 (UTC+8)

POPCAT (POPCAT) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Populære nyheter

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Se mer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

POPCAT-til-USD-kalkulator

Beløp

POPCAT
POPCAT
USD
USD

1 POPCAT = 0.2702 USD

Handle POPCAT

POPCATUSDC
$0.27
$0.27$0.27
-0.44%
POPCATUSDT
$0.27
$0.27$0.27
-0.25%

Bli med i MEXC i dag

-- Spot Maker-avgift, -- Spot Taker-gebyr
-- Futures Maker-gebyr, -- Gebyr for futures taker