Pikaboss (PIKABOSS) Informasjon Pikaboss is tired of watching everyone degenerating with the endless derivative DoggyFroggy coins. Dogs and frogs have had their day. It’s time for the most parodiable creature in the world to take his reign as king of the memes.Pikaboss is here to give memecoins some parody. Launched stealth with no blacklists, no free tokens, no presale, zero taxes, 100% Liquidity Pooled, LP Burnt and Contract Renounced, PIKA is a coin for the people, forever. Fueled by pure Pika Power, let PIKA show you the way. Offisiell nettside: https://www.pikaboss.vip Teknisk dokument: https://pikaboss.vip/ Blokkutforsker: https://etherscan.io/token/0xa9d54f37ebb99f83b603cc95fc1a5f3907aaccfd Kjøp PIKABOSS nå!

Pikaboss (PIKABOSS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Pikaboss (PIKABOSS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.11M $ 20.11M $ 20.11M Total forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T Sirkulerende forsyning: $ 420.69T $ 420.69T $ 420.69T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.11M $ 20.11M $ 20.11M All-time high: $ 0.0000003 $ 0.0000003 $ 0.0000003 All-Time Low: $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 $ 0.000000000004630634 Nåværende pris: $ 0.0000000478 $ 0.0000000478 $ 0.0000000478 Lær mer om Pikaboss (PIKABOSS) pris

Pikaboss (PIKABOSS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Pikaboss (PIKABOSS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PIKABOSS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PIKABOSS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PIKABOSSs tokenomics, kan du utforske PIKABOSS tokenets livepris!

Hvordan kjøpe PIKABOSS Interessert i å legge til Pikaboss (PIKABOSS) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe PIKABOSS, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper PIKABOSS på MEXC nå!

Pikaboss (PIKABOSS) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til PIKABOSS hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for PIKABOSS nå!

PIKABOSS prisforutsigelse Vil du vite hvor PIKABOSS kan være på vei? Vår PIKABOSS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PIKABOSS tokenets prisforutsigelse nå!

