unstable coin (USDUC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i unstable coin (USDUC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

unstable coin (USDUC) Informasjon $USDUC is a satirical take on traditional stablecoins, embracing instability as its defining feature. It builds an absurd narrative that humorously critiques the blind faith in stability within the crypto space, making it both a parody and a creative commentary on the nature of digital currencies. Offisiell nettside: https://www.usduc.org/ Teknisk dokument: https://x.com/usduc_coin/status/1932973695774965975 Blokkutforsker: https://solscan.io/token/CB9dDufT3ZuQXqqSfa1c5kY935TEreyBw9XJXxHKpump Kjøp USDUC nå!

unstable coin (USDUC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for unstable coin (USDUC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 33.72M $ 33.72M $ 33.72M Total forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Sirkulerende forsyning: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 33.72M $ 33.72M $ 33.72M All-time high: $ 0.07775 $ 0.07775 $ 0.07775 All-Time Low: $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 $ 0.006840683165320168 Nåværende pris: $ 0.03372 $ 0.03372 $ 0.03372 Lær mer om unstable coin (USDUC) pris

unstable coin (USDUC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak unstable coin (USDUC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet USDUC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange USDUC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår USDUCs tokenomics, kan du utforske USDUC tokenets livepris!

Hvordan kjøpe USDUC Interessert i å legge til unstable coin (USDUC) i porteføljen din? MEXC støtter ulike metoder for å kjøpe USDUC, inkludert kredittkort, bankoverføringer og peer-to-peer-handel. Enten du er nybegynner eller proff, gjør MEXC kryptokjøp enkelt og sikkert. Lær hvordan du kjøper USDUC på MEXC nå!

unstable coin (USDUC) Prishistorikk Å analysere prishistorikken til USDUC hjelper brukerne med å forstå tidligere markedsbevegelser, viktige støtte-/motstandsnivåer og volatilitetsmønstre. Enten du sporer rekordhøye nivåer eller identifiserer trender, er historiske data en viktig del av prisforutsigelse og teknisk analyse. Utforsk prishistorikk for USDUC nå!

USDUC prisforutsigelse Vil du vite hvor USDUC kan være på vei? Vår USDUC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se USDUC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!